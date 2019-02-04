Çimsa, WOC 2019'da dünya markaları ile bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Çimsa, World of Concrete (WOC) 2019’da inşaat ve çimento sektörünün dünya markaları ile bir araya geldi.

Çimsa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Las Vegas'ta 58 bin ziyaretçi ve bin 500 şirket katılımı ile gerçekleşen, WOC 2019'a katılarak, Amerika pazarında yoğun ilgi gören ve fark yaratan beyaz çimento ve özel ürünlerini sektörün önde gelen temsilcileri ile buluşturdu.

Çimsa Aluminates ve Çimsa Süper Beyaz ailesi ürünlerini inşaat sektörünün önde gelen temsilcileri ile buluşturan Çimsa, fuarda, yenilikçi çözüm sağlayan ürünleri ile de dikkati çekti.

Beyaz çimento ve özel ürünler alanında küresel piyasalardaki liderliğini koruyan Çimsa, Süper Beyaz, Süper Beyaz Slow, Crafta N, Crafta S, Recipro 40, Recipro 40+, Recipro 50 ve Rego ürünlerini tanıttığı fuarda büyük ilgiyle karşılandı.

Tüm ürünlerini 2016 yılında Fomülün Adı çatısı altında bir araya getiren Çimsa, Süper Beyaz ailesinin üyesi ve harç uygulamaları alanına yönelik geliştirdiği Crafta N ve Crafta S ürünleriyle, genel kullanıma yönelik geliştirdiği Super White ürünüyle, Aluminates ailesinin üyesi ve yapı kimyasalları alanına yönelik geliştirdiği Recipro ve genel kullanıma yönelik geliştirdiği Rego ürünüyle fuarda yer aldı.