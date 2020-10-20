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Çin, 2023 ve 2024'te yeni Ay görevlerine başlayacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.10.2020 16:03 | Son Güncelleme

Çin, Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı indirdiği Chang'e 4 ile yüzeyden kaya ve toprak örnekleri toplamayı amaçlayan Chang'e 5 görevlerinin ardından 2023 ve 2024 yıllarında yeni Ay görevlerine başlayacağını duyurdu.

Çin, 2023 ve 2024'te yeni Ay görevlerine başlayacak

"Space.com" internet sitesindeki habere göre, Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), kaya toprak ve örnekleri toplamak üzere Chang'e 6 ve Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere Chang'e 7 görevlerinin planlandığını bildirdi.

Çin mitolojisindeki Ay tanrıçasının adını taşıyan görevlerinde kullanılacak uzay araçları için ihale duyuruları CNSA tarafından yayımlandı.

İhale belgelerine göre, Chang'e 7 görevi için bir yörünge uydusu, bir aktarım uydusu, bir iniş aracı, bir robotik gezginci araç ve bir insansız hava aracının tasarlanması öngörülüyor.

Öte yandan belgelerde, kamera ve optik donanımlar, haritalama sistemleri, radar, manyetometre ve spektometre gibi donanımlara dair bilgiler yer alıyor.

Chang'e 6 görevinin 2023 veya 2024 yıllarında başlatılması öngörülürken, Chang'e 7 keşif araçlarının 2024'te uzaya fırlatılması planlanıyor.

2019'da Chang'e 4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

AA

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