HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Çin 2028’de dünyanın en büyük ekonomisi olacak"

"Çin 2028’de dünyanın en büyük ekonomisi olacak"

28.12.2020 09:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
"Çin 2028’de dünyanın en büyük ekonomisi olacak"

Yayımlanan yeni bir rapora göre Çin ekonomisi koronavirüs krizinden güçlenerek çıkacak. Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, 2028 yılında ABD’yi geçerek dünyanın en büyük ekonomisi olacak.

İngiltere merkezli Ekonomi ve İş Dünyası Araştırmaları Merkezi (CEBR), Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2028 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) geçerek dünyanın en büyük ekonomisi olacağı öngörüsünde bulundu. CEBR'nin Cumartesi günü yayınlanan yıllık raporunda, Çin'in koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizi ABD'ye oranla daha hızlı ve güçlü bir şekilde atlatacağı belirtildi.

Raporda, "Covid-19 pandemisi ve bunun ekonomik etkileri, söz konusu rekabette Çin'i daha avantajlı kılıyor" ifadesini kullanan uzmanlara göre, Pekin yönetiminin salgına karşı aldığı sert tedbirler ve Batı'nın ekonomik anlamda salgından çok daha fazla hasar alması sonucu, Çin'in ekonomisi bu dönemi güçlenerek atlatacak.

BÜYÜME BEKLENTİLERİNDE BÜYÜK FARK

Çin, geçen yıl ortaya koyduğu 14,4 trilyon dolarlık Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) ile, aynı dönemde 21,4 trilyon dolarlık GSYİH performansı ortaya koyan ABD'nin ardından, dünyanın en büyük ekonomik gücüne sahip ülkeleri sıralamasında şu anda ikinci sırada bulunuyor. Ancak CEBR'ye göre Çin ekonomisi 2021 ile 2025 yılları arasında her sene ortalama yüzde 5,7; 2026-2030 döneminde de her yıl yüzde 4,5 oranında büyüme kaydedecek.

Raporda ABD'nin ise 2021 yılında corona virüs krizinin yaralarını saracağını ifade eden CEBR'ye göre, ABD ekonomisi 2022-2024 yılları arasında senede ortalama yüzde 1,9; 2025-2030 arasında ise yüzde 1,6'lık bir büyüme kaydedebilecek.

Japonya'nın bir süre daha dünyanın en büyük üçüncü ekonomik gücü olmaya devam edeceği öngörüsünde bulunan CEBR, 2030'ların başında Hindistan'ın Japonya'yı geçeceğini, Almanya'nın da dördüncülükten beşinciliğe gerileyeceğini öne sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil'den üzücü haber Seren Serengil'den üzücü haber
Türkiye'yle Salı günü serbest ticaret anlaşması imzalayacağızTürkiye'yle Salı günü serbest ticaret anlaşması imzalayacağız
Çiftçi borçları yapılandırmaya süresi bitiyor!Çiftçi borçları yapılandırmaya süresi bitiyor!

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Sokakta kalan Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

Sokakta kalan Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti! İşte finalistler

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti! İşte finalistler

80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti

80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

Aşıda önemli gelişme: Koronaya karşı etkili!

Aşıda önemli gelişme: Koronaya karşı etkili!

Türkiye'yle Salı günü serbest ticaret anlaşması imzalayacağız

Türkiye'yle Salı günü serbest ticaret anlaşması imzalayacağız

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 81 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 81 milyonu geçti

Yunanistan'ın İyon Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarma kararnamesi yürürlüğe girdi

Skandalın sinyalini verdiler! Yunanistan'dan kara suları hamlesi

Kamerun'da trafik kazası: 40 ölü, 18 yaralı

Ülke şokta! Kazada 40 kişi hayatını kaybetti

Fauci'den ABD'ye korkutan uyarı: En kötüsü henüz yaşanmamış olabilir

ABD'ye korkutan uyarı: En kötüsü henüz yaşanmamış olabilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.