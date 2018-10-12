"Çin, 3 bin Arakanlının dönüşü için Myanmar'la anlaşmaya çalışıyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Çin'in, Myanmar ordusunun şiddetinden kaçarak Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan 700 binden fazla Arakanlıdan 3 bininin evlerine dönebilmesi için Myanmar'la anlaşma yapmaya çalıştığı bildirildi.
Birleşmiş Milletler'de (BM) isminin açıklanmasını istemeyen Avrupalı bir diplomat, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, Çin'in Arakanlı mülteciler konusunu Myanmar'la bizzat ikili görüşerek çözmeye çalıştığını belirtti.
Myanmar'ın şimdilik 10 binin altında mülteci kotası koyduğunu aktaran diplomat, ''Çin, 3 bin mültecinin evlerine geri dönmesi konusunda Myanmar'la anlaşmaya çalışıyor ve bu rakam sadece okyanusta bir damla.'' değerlendirmesinde bulundu.
- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 720 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.
Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.
İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.
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