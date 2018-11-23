HABER

6 bin mersin balığı öldü, köprü inşaatı durdu

23.11.2018 09:18 | Son Güncelleme

Bir eko turizm bölgesindeki köprü inşaatının, nesli yok olma tehlikesi altındaki yaklaşık 6 bin Çin mersin balığının ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor.

6 bin mersin balığı öldü, köprü inşaatı durdu

Balık ölümleri üzerine, Hubei bölgesindeki inşaat durduruldu.

Köprü Yangtze nehrinde, mersin balıklarının korunduğu bir balık çiftliği yakınına inşa edilmek isteniyordu. Bir Çin haber sitesi balık ölümlerinin inşaatın neden olduğu gürültü, şok ve su kaynaklarındaki değişimden kaynaklandığını yazdı.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı balık ölümleri üzerine soruşturma başlattı ve inşaatın izinsiz olarak doğal koruma alanına girdiğini ortaya çıkardı.

Çin mersin balıkları 140 milyon öncesine dayanıyor. Mersin balıkları 5 metreye kadar büyüyebiliyor ve 60 yaşına kadar yaşayabiliyor ancak yaşamları boyunca sadece birkaç kez yumurtluyorlar.

Mersin balıklarının nesli kirlilik, aşırı avlanma ve hidroelektrik santraller gibi etkenlerin neden olduğu çevresel değişimler yüzünden tehlike altında.

Balıklar eti ve havyarı için avlanıyor. Hidroelektrik santraller ise balıkların yumurtlama alanlarına ulaşmasını engelliyor.

Çin mersin balıklarının neslini kurtarmak için 1970'lerde bir ıslah programı başlatmıştı.

Ülkede şu an 1000 kadar yetişkin balık olduğu tahmin ediliyor.

Köprünün inşa edilmek istediği alanın yakınında bulunan Hengshang çiftliği, en önemli koruma alanlarından biri. Yıl başından bu yana çiftlikte 6000'den fazla mersin balığı yavrusunun, 36 tane de 20 yaş ve üstü balığın öldüğü açıklandı.

Çinli thepaper.cn haber sitesi mersin balıklarının ses ve değişimlere karşı çok hassas olduğunu ve yakındaki inşaatın balıkları rahatsız etmiş olabileceğini yazdı.

China Daily gazetesine konuşan bir bakanlık yetkilisi sorumluların cezalandırılacağını söyledi.


PARTNERVajinismus olan kadın ilk cinsel deneyimini anlattı: Sanki bir duvar...Vajinismus olan kadın ilk cinsel deneyimini anlattı: Sanki bir duvar...
Trump göçmenleri tehdit etti: Öldürücü güç yetkisi verdimTrump göçmenleri tehdit etti: Öldürücü güç yetkisi verdim
Pakistan'da Çin Konsolosluğu'na silahlı saldırıPakistan'da Çin Konsolosluğu'na silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köprü inşaatı Mersin balığı turizm Yangtze çin

En Çok Okunan Haberler

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Kahreden haber! Yaralı Teğmen Muhammed Can Sevim şehit düştü!

Kahreden haber! Yaralı Teğmen Muhammed Can Sevim şehit düştü!

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

'AK Parti, MHP'siz yapamaz' dedi, son oy oranlarını açıkladı

'AK Parti, MHP'siz yapamaz' dedi, son oy oranlarını açıkladı

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

İlginizi Çekebilir

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Siz asıl kanal istanbul yapıldıktan sonraki canlı ölümlerini görün tabi haber yaparlarsa.
bizde değil 6bin balık 60bin insan ölse inşaat durmaz....durursa paracıklar gider...
saydınızmı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de 'Kara Cuma' çılgınlığı soğuk dinlemedi

ABD'de 'Kara Cuma' çılgınlığı soğuk dinlemedi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a 'Kaşıkçı' tepkisi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a 'Kaşıkçı' tepkisi

ABD'de silahlı saldırı

ABD'de silahlı saldırı

Trump göçmenleri tehdit etti: Öldürücü güç yetkisi verdim

Trump göçmenleri tehdit etti: Öldürücü güç yetkisi verdim

Pakistan'da Çin Konsolosluğu'na silahlı saldırı

Pakistan'da Çin Konsolosluğu'na silahlı saldırı

Doktorlardan ölümcül hata! Hastanın sağlam ayağını kesince...

Doktorlardan ölümcül hata! Hastanın sağlam ayağını kesince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.