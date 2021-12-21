Çin, 6G kullanımı için aceleci davranıyor

Bu yeni teknoloji normal mobil telekomünikasyon hizmetlerinin 10 katı kadar veri iletim hızı sağlıyor. Yeni nesil mobil ağ hizmeti olan 5G bile bu yeni teknoloji karşısında yavaş kalıyor.

Özellikle son dönemlerde Çin hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere 5G teknolojisini Huawei üzerinden tüm dünyaya pazarlamaya çalıştı. Bu konuda önemli ölçüde başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ise 6G ile birlikte yeni bir başarı hikayesi yazmaya çalışıyor.

Çin tarafından uygulanan politikalara baktığımızda teknolojide üst seviyelere çıkmaya çalıştığını görüyoruz. 6G gibi telekomünikasyon hizmetleri onun bu amacına ulaşmasına yardım edecek. 2030 yılında mobil işletim sistemini bir üst seviyeye çıkarmayı planlıyor.

Global mobil iletişim derneği danışmanı Wang Jianzhou son derece önemli açıklamalara yer verdi. Kendisi 5G çalışmalarına devam edilirken 6G temellerini attıklarını söyledi. Böylece bu teknolojinin uzun bir süredir geliştirildiğini vurgulamış oldu. Çin 6G için yatırımlarına devam edecek.

Spektrum verimliliği, trafik yoğunluğu, gecikme ve en yüksek hız gibi konularda bu teknoloji 5G’yi bile geçecek. 2030 yılında 6G çok daha fazla konuşulacak.

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