‘Çin-ABD Görüşmeleri Olumlu Geçiyor’

Çin’le ABD arasındaki ticaret müzakerelerine yakın kaynaklar, iki ülke arasında devam eden müzakerelerde 1. Etap adı verilen ve Çin’in ABD’den tarım ürünleri alması konusunda yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini açıkladılar.

Bloomberg haber ajansının müzakerelere yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Çin son görüşmelerde ABD’den bir sene içinde en az 20 milyar dolarlık tarım ürünü almayı taahhüt etti. Bu tutar iki ülke arasındaki tarım ithalatını 2017 seviyesine geri döndürmüş oluyor. Habere göre ayrıca bu 20 milyarlık ürünün ardından ikinci sene Çin tarafı 40 ila 50 milyar dolarlık daha tarım ürünü alacak.

Ancak bu anlaşma yapılırsa Kasım ayında Şili’de yapılacak olan Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi’nde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Başkan Donald Trump’ın el sıkışması ve bu savaşı bitirdiklerini açıklamaları ihtimali oldukça yüksek olarak değerlendiriliyor.

İki ülke arasında bir anlaşmaya varılacağı neredeyse Türkiye’nin Barış Pınarı operasyonu ile aynı zamana denk geldiği için manşetlerde yer almadı ancak Ekim ayının ilk haftasında Çin delegasyonunun Washington’daki müzakerelerin ardından Başkan Donald Trump 15 Ekim’de yürürlüğe girmesi planlan ek gümrük vergilerini iptal etmiş ve karşılığında Çin’in soya ve domuz alacağını açıklamıştı.