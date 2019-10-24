‘Çin-ABD Görüşmeleri Olumlu Geçiyor’

Çin’le ABD arasındaki ticaret müzakerelerine yakın kaynaklar, iki ülke arasında devam eden müzakerelerde 1. Etap adı verilen ve Çin’in ABD’den tarım ürünleri alması konusunda yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini açıkladılar.
Bloomberg haber ajansının müzakerelere yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Çin son görüşmelerde ABD’den bir sene içinde en az 20 milyar dolarlık tarım ürünü almayı taahhüt etti. Bu tutar iki ülke arasındaki tarım ithalatını 2017 seviyesine geri döndürmüş oluyor. Habere göre ayrıca bu 20 milyarlık ürünün ardından ikinci sene Çin tarafı 40 ila 50 milyar dolarlık daha tarım ürünü alacak.
Ancak bu anlaşma yapılırsa Kasım ayında Şili’de yapılacak olan Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi’nde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Başkan Donald Trump’ın el sıkışması ve bu savaşı bitirdiklerini açıklamaları ihtimali oldukça yüksek olarak değerlendiriliyor.
İki ülke arasında bir anlaşmaya varılacağı neredeyse Türkiye’nin Barış Pınarı operasyonu ile aynı zamana denk geldiği için manşetlerde yer almadı ancak Ekim ayının ilk haftasında Çin delegasyonunun Washington’daki müzakerelerin ardından Başkan Donald Trump 15 Ekim’de yürürlüğe girmesi planlan ek gümrük vergilerini iptal etmiş ve karşılığında Çin’in soya ve domuz alacağını açıklamıştı.
Geçtiğimiz Cuma günü ise Beyaz Saray’da yapılan kabine toplantısında önce Başkan Trump’ın konuyla ilgili olarak iki ülke arasında anlaşma yapılması ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmişti. Başkan Trump konuyla ilgili olarak “Çin, tarım ürünleri almaya başladı, daha da büyük miktarlarda almalarını bekliyorum ve eğer bu durum devam ederse anlaşma olacak,” şeklinde konuştu.
Çarşamba günü basın mensupları ile konuşan ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ise anlaşmayı Şili'de yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesine kadar “kağıda dökme” çalışmalarının yolunda olduğunu ancak bazı noktalarda hala uzlaşma sağlanmadığını vurguladı.
Lighthizer, "Hedefimiz (Başkan Trump) Şili'ye gidene kadar birinci aşama anlaşmayı hazır hale getirmek" dedi.
Trump daha önce de anlaşmayı zirve sırasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile imzalamak istediğini söylemişti. Ticaret Bakanı Wilbur Smith ve Beyaz Saray Ekonomik Danışmanı Larry Kudlow’un yaptıkları açıklamalarda Lighthizer ‘in açıklamalarıyla uyuşuyor.
İki liderin üçüncü, yani tarafsız bir ülkede, çok önemli küresel bir platformda el sıkışmaları seçim öncesinde Amerikalı seçmenlere olduğu kadar Başkan Trump’ın eleştiren ulusalarsaraıi kamuoyu için de büyük önem taşıyor.
Salı akşamı Reuters haber ajansı Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng’i referans vererek müzakerelerde yeni adımlar atıldığını bildirdi. Yucheng’in anlaşmazlıkların karşılıklı saygı ile çözülebileceğini söylediğini belirtti. ABD tarafının 1. etap adını verdiği ve 15 Ekim’de uygulanması beklenen gümrük vergilerinin by-pass edilmesinin ardından başlayan müzakerelerin ikinci ayağı eğer bu pozitif tablo devam ederse, tarafların anlaşmayı imzalaması ve Aralık ayındaki vergilerin yürürlüğe girmemesi yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.
Aralık ayındaki vergiler arasında oyuncak, bilgisayar, cep telefonu gibi Amerikalı tüketiciler için önemli ürünler var ve bu ürünlere uygulanacak vergiler yılbaşı alışveriş sezonunu etkilemesin diye Aralık ayına ertelenmişti. Tabii Kasım ayında anlaşmaya varılırsa bütün bu korkular yersiz olacak ve Amerika’da hayat tekrar normale dönecek.
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