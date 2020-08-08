Çin-ABD İlişkileri Biden ve Trump’ın Çekişme Konusu

Corona virüsü salgınından Çin’i sorumlu tutan Başkan Trump Pekin’e karşı tavrını sertleştirirken, rakibi Joe Biden’ı Pekin’e karşı yumuşak olmakla suçluyor. Joe Biden ise kendisini Çin karşısında sert bir lider olarak tanımlarken, Trump’ın politikalarının tutarsız ve etkisiz olduğunu savunuyor.

Başkan Donald Trump geçmişte, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile arasındaki ilişkiden ve ABD’nin tarım ihracatını arttıracak yeni bir ticaret anlaşması konusunda sağladıkları ilerlemeden övgüyle bahsediyordu.

Ancak Trump, ilk kez Wuhan’da ortaya Corona virüsü salgınını dünyaya önemsiz gibi gösterdiği gerekçesiyle Çin’e karşı tavrını sertleştirdi.

Çin’i yasadışı casusluk faaliyetleri ve fikri mülkiyet hırsızlığıyla suçlayan Trump yönetimi bir süre önce Teksas eyaletindeki Houston konsolosluğunu kapatma kararı aldı.

Amerika, Uygur azınlığa zulmetmekle ve Hong Kong’da medeni hak ve özgürlükleri ihlal etmekle suçladığı Çin’e yaptırım uygulamaya da başladı.

İkili ilişkilerde diplomasinin önemini savunanlarsa, Trump’ın bu yeni sert stratejisi konusunda kaygılı. Quincy Sorumlu Devlet Yönetimi Enstitüsü’nden Rachel Esplin Odell, bu düşmanca ve çatışmacı politikanın ABD çıkarlarına zarar vereceği fikrinde.