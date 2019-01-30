Mıng'ın geçen yıl aralık ayında Kanada'da tutuklanması Çin-Kanada ikili ilişkilerinde gerginliğe neden oldu.

ABD Adalet Bakanlığından pazartesi yapılan açıklamada Mıng'ın iadesi için resmi başvuruda bulunulduğu belirtilirken, Çinli teknoloji şirketi Huawei, "bankalara yalan beyanda bulunmak", "kara para aklamak"nın yanı sıra ABD'li telekomünikasyon şirketi T-Mobile'ın ticari sırlarını çalmak dahil 23 suçla itham edildi.

ABD’nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle bu ülkenin talebi üzerine Kanada makamları tarafından tutuklanarak, çıkarıldığı mahkemede 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılan Huawei CFO'su Mıng’ın ABD’ye iade edilme süreci için resmi süreç başlatıldı.

PEKİN (AA) - FUAT KABAKCI - Çinli teknoloji devi Huawei’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou’un ABD’ye iade sürecinin başlatılmasıyla Çin, Kanada ve ABD hattında gerilimin daha da yükseleceği öngörülüyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı, McCallum'un görevden alınmasına yönelik "Kanada'nın içişleri" diyerek yorum yapmazken Çin medyası olayı "İstifa siyasi müdahaleyi açığa vuruyor", "Elçinin istifası, Çin-Kanada ayrılıklarını daha da karmaşıklaştıracak." manşetleriyle gördü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau geçen hafta Mıng'ın ABD'ye iade edilmesine karşı kendisini savunmak için elinde güçlü argümanlar olduğu yönünde açıklamalarda bulunan Pekin Büyükelçisi John McCallum'u görevden aldı.

Bununla birlikte daha önce uyuşturucu kaçakçılığından yargılanarak 15 yıl hapse mahkum edilen bir Kanada vatandaşı, tekrar yargılandı ve idam cezasına çarptırıldı. Çin-Kanada hattında gerilen ilişkiler diplomasi alanına da yansıdı.

Uyarının ardından Çin tarafı Kanadalı iş adamı ve girişimci Michael Spavor ile eski diplomat Michael Kovrig'in ulusal güvenliği tehdit eden etkinliklere karıştıkları gerekçesiyle tutukladı.

Huawei CFO'su Mıng vakasına tepki olarak Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'u Çin Dışişleri Bakanlığına çağıran Pekin yönetimi, Huawei yetkilisinin serbest bırakılmasını talep etti. Aksi durumda bunun "ciddi sonuçları olacağı" uyarısında bulundu.

Çin'in hem Kanada hem de ABD ile ikili ilişkilerinde gerilimi yükselten Huawei vakasının halihazırda süren Çin-ABD ticari müzakerelerini ne derecede etkileyeceği bilinmiyor.

- Mıng vakası Çin ve ABD'nin teknolojik üstünlük savaşı

Washington yönetiminin geçen yıl mart ayında başlattığı ticaret savaşını, kurucusu ve yönetim kurulu başkanı eski bir harp subayı olan Huawei ile dijital alana taşıması “Washington yönetimi neden bir teknoloji devini hedef aldı?” sorusunu akıllara getiriyor.

ABD, Mıng'ın tutuklanmasının İran'a yaptırımların delinmesiyle bağlantılı olduğunu öne sürse de asıl sebebin, iki ülke arasındaki teknoloji ve espiyonaj yarışı olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

Huawei, özellikle 5G alanında yaptığı teknolojik atılım ile 4G’nin 100 katı hızlı internet hizmeti sunacak ve bu sayede verilerin transferi ve mobilizasyonunu hızlandıracak.

Bu teknolojiyi elinden bulunduran Huawei, teknoloji hırsızlığı ve siber korsanlık faaliyetleriyle suçlanan Çin'i, ABD için daha büyük tehdit konumuna getiriyor.