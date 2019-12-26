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  4. Korkutan test: Bu füze ABD'nin yerine ulaşabiliyor!

Korkutan test: Bu füze ABD'nin yerine ulaşabiliyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.12.2019 09:33 | Son Güncelleme

The Washington Times’un haberine göre, Çin ordusu ABD’nin her yerine ulaşma kapasitesinde olan JL-3 yeni denizaltı balistik füzesini test etti.

Korkutan test: Bu füze ABD'nin yerine ulaşabiliyor!

Pentagon’daki kaynaklara dayandırılan haberde, füzenin test edildiği tatbikatın 22 Aralık günü Sarıdeniz’in kuzeybatısındaki Bohai Körfezi’nde gerçekleştirildiği bildirilirken ABD keşif uydularının manevraları takip ettiği kaydedildi.

Tatbikatla ilgili başka bilgi verilmedi.

ABD Deniz Kuvvetleri Emekli Kaptanı James Fanell, bu tatbikatın, Çin’in ABD’yi “nükleer şantaj tehdidi altında” tutma niyetinde olduğunu gösterdiğini savundu.

Haberde, JL-3 füzesinin son iki yılda en az dördüncü kez test edildiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
çin ABD füze test THE WASHİNGTON TİMES

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