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Çin, ABD savaş gemisini limana almadı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2019 16:23 | Son Güncelleme

Çin, ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin Tsingtao limanına demirlemek için yaptığı talebi geri çevirdi. Böylece yetkililere göre, Çin makamları tarafından bu ay içinde ‘en az 3 gemi’ reddedilmiş oldu.

Çin, ABD savaş gemisini limana almadı

ABD ile Çin arasında geçtiğimiz günlerde tansiyonun yeniden yükseldiği ticaret savaşı, ‘denize’ de yansıyor. Çin, ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin Tsingtao limanına demirlemesine bir kez daha izin vermedi.

Reuters haber ajansına açıklama yapan ve adını açıklamayan ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, ziyaretin pazar günü gerçekleşmesi gerektiğini ancak Çin’den izin alınamadığını doğruladı.

Talebin neden reddedildiğinin sorulması üzerine yetkili, bu sorunun Pekin’e yöneltilmesi gerektiğini söyledi.

Çin Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Çin bu ay benzer şekilde en az iki ABD gemisinin demirleme talebini reddetti.

Daha önce de USS Lake Erie güdümlü füze destroyeri ve USS Green Bay kruvazörü Çin limanlarına yanaştırılmadı.

Tsingtao limanına en son 2016 yılında Benfold adlı ABD gemisi demirlemişti.

Çin geçtiğimiz hafta, Amerikan ürünlerine ek gümrük vergisini artıracağını duyurmuş, ardından Donald Trump da misilleme olarak ABD'ye ithal edilecek tüm Çin mallarına ek gümrük vergisi getirileceğini söylemişti. Trump ayrıca Amerikan şirketlerine Çin'den çekilme çağrısı yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
çin ABD Savaş Gemisi liman Tsingtao

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çin hükümetine helal olsun. tavır dediğin böyle olur. süslü kelimelerle icraat olmadığını bizlere gösteriyor.
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