Çin ABD Savaş Gemisi'nin Karasularını İhlal Ettiğini Öne Sürdü

Çin, Amerika Deniz Kuvvetleri’ne ait bir savaş gemisinin Güney Çin Denizi’nde kendi sularına yasadığı şekilde girdiğini iddia etti.

Konuya ilişkin Çin tarafından yapılan açıklamada, USS Curtis Wilbur gemisinin izinsiz bir biçimde Paracel Adaları yakınlarında Çin karasularına girdiği bu esnada Çin’e ait uçaklar ve gemiler tarafından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada Çin’in bölgedeki faaliyetlerine karşı olunduğu ve bu faaliyetlerin bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiği ifade edildi.

Amerika Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamadaysa, USS Curtis Wilbur savaş gemisinin Çin, Tayvan ve Vietnam’ın üzerinde hak iddia ettiği Paracel Adaları yakınlarında, bölgedeki seyir hakkını kullandığı belirtildi. Açıklamada tek taraflı olarak izin dayatmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu hatırlatıldı.

Son yıllarda çeşitli konularda gerginlik yaşayan Abd ve Çin arasında Güney çin Denizi’ndeki kıta sahanlığı konusu da tartışmalı alanlardan biri olarak ortaya çıkıyor.

