Çin-ABD ticaret müzakereleri

PEKİN (AA) - Çin Ticaret Bakanlığı, Çin-ABD ticaret müzakerelerinin 12. toplantısında iki tarafın, Çin'in iç talebine göre ABD'den tarım ürünü alımını artırmasını ve ABD'nin satın alma için iyi şartları oluşturmasını tartıştığını belirterek, iki tarafın, ticaret müzakeresinin gelecek toplantısını eylülde ABD'de yürüteceğini duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şanghay'daki Şicao Devlet Konuk Oteli'nde yapılan toplantıda, Çin tarafının başmüzakerecisi, Çin Merkezi Maliye ve Ekonomi Liderlik Grubu Ofisi Direktörü ve Başbakan Yardımcısı Liu Hı önderliğindeki Çinli heyet ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, iki tarafın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın haziranda Osaka'daki G-20 Liderler Zirvesi'nde ulaştığı konsensüse göre, ticaret ve ekonomi alanlarında ortak endişelere konu olan önemli meselelere ilişkin "derinlemesine, samimi, etkili ve yapıcı" fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.