“Çin ABD’deki Uygurlar’a Şantaj Yapıyor”

ABD'deki çalışmalarına misilleme olarak kız kardeşine hapis cezası verildiğini söyleyen Ruşen Abbas, "Hudson Enstitüsü'nde 2018'in Eylül ayında Çin'in Uygurlar’a yönelik tacizleri hakkında bir konuşma yaptıktan altı gün sonra, kız kardeşim Çinli yetkililer tarafından evinden götürüldü" dedi. Abbas, Çin'in Uygur eylemcileri ve ailelerini hedef alırken gerekçe olarak terör suçlamasını kullandığını söyledi.

Türkel, Amerika’nın Sesi’ne (VOA) yaptığı açıklamada, "Yurtdışında yaşayan birçok Uygur, kendi güvenlikleri ve hala Uygur bölgesinde bulunan akrabalarının güvenliğinden endişe ve korku duyarak yaşamlarını sürdürüyor’’ dedi.

Çin, bir süre önce Uygur asıllı Amerikalı aktivist Ruşen Abbas'ın kız kardeşi Gülşen Abbas'ı Şincan'da terör suçlamalarıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Bu olaya dikkat çeken Partiler üstü ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu (USCIRF) üyelerinden Nuri Türkel, Pekin hükümetinin ülke dışındaki aktivistleri sindirmek için bu aktivistlerin Çin’deki akrabalarını rehin aldıklarını kaydetti.

ABD'li yetkililer, Çin'in terörizm suçlamasıyla bazı Uygur aktivistlerinin akrabalarını hedef aldığını ve Şincan bölgesindeki Müslüman azınlığın içinde bulunduğu kötü durum hakkında farkındalık yaratanlara gözdağı verdiğini söylüyor.

Son yıllarda, uluslararası hak grupları ve ABD dahil Batılı hükümetler, Çin'in Şincan'daki Uygurlar’a ve diğer Müslüman azınlıklara karşı artan sistematik baskısını kınıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin düzenlediği basın toplantısında, "Gülşen Abbas, terör örgütüne katılma, terör faaliyetlerine yardım etme ve toplumsal düzeni bozmak için toplantı düzenlemek suçlarından Çin yargı makamları tarafından hapse mahkum edildi" dedi.

Çinli yetkililer ise bu çağrıya, hapis cezasını onaylayarak yanıt verdi.

Uygur İnsan Hakları Yasası, Çin'in Şincan'daki Müslüman Uygurlar’a baskısı ile mücadele için 2020'nin Haziran ayında yürürlüğe girdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian ise geçen hafta "Çin'de asla ve asla soykırım diye bir şey yoktur" diyerek suçlamayı kınadı.

Blinken, onaylandıktan bir gün sonra tutumunu yineledi ve "Benim görüşüm, Uygurlar’a karşı soykırım yapıldığı şeklinde ve bu kanım değişmedi’’ dedi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, görevi sona ermeden bir gün önce 19 Ocak'ta, Çin'in insanlığa karşı suç işlediğini ve Uygurlar’a karşı soykırım uyguladığını açıkladı.

Çin, uluslararası gözlemcilerin Şincan'a girmesini reddederken, toplama kamplarını, "terörle mücadele ve yoksulluğu hafifletmek" için Uygurlar’ı eğitmeyi amaçlayan "mesleki eğitim merkezleri" olarak tanımlıyor.

Batılı hükümetler ve insan hakları grupları, Çin’in 1 milyondan fazla Uygur'u toplama kamplarında hapsettiğini, zorla çalıştırdığını, kadınları zorla kısırlaştırıldığını, insanların hareketlerinin gözetlediğini, Uygur dilini yasakladığını ve Uygurlar’ın dinlerini terk etmeye zorladığını söylüyorlar.

“Para göndermek terör eylemi sayılıyor”

Merkezi Washington’da bulunan Uygur İnsan Hakları Projesi’nin (UHRP) yöneticisi Nicole Morgret, Uygurlar’ın Çin yasalarına aykırı olmayan, yurtdışındaki ailelerine veya arkadaşlarına para transferi gibi faaliyetlerinin, Çin hükümeti tarafından da terör eylemi kabul edildiğini söyledi.

VOA’e konuşan Morgret, "Bu suçlamaların yöneltildiği kişilerin çoğu toplumlarının önde gelen ve saygı duyulan üyeleriydi" dedi.

Güney Şincan'ın Kaşgar kentindeki 57 yaşındaki işadamı ve Ticaret Odası Başkanı Abducelil Helil, Türkiye'deki bir arkadaşına para gönderdiği için terör suçlamasıyla 2017 yılında 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çinli yetkililerden korktuğundan kimliğinin gizli kalmasını talep eden bir akrabasına göre, Helil kızının düğünü için hediye alma amaçlı para göndermişti.

Bir akrabasının VOA'e sağladığı mahkeme evrakına göre Helil, "terörist faaliyetlere maddi yardım sağlamakla" suçlandı. Helil'in yaklaşık 11 milyon dolar değerindeki malvarlığına el konuldu.