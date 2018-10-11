PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD'nin Çin'i "en geniş ve karmaşık istihbarat tehdidi" olarak itham etmesine ilişkin, ABD'den "teşvik edici yönde açıklamalar" beklediklerini söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’deki olağan basın toplantısında ABD’nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray’ın Çin’in "en karmaşık istihbarat tehdidi olduğu" yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Sözcü Lu, "ABD'nin iki ülke halklarının hayati önemdeki çıkarlarını hesaba katmasını, Çin ve ABD halklarının refahını artırıcı yönde ve Çin-ABD ilişkilerinin gelişmesini teşvik edici yönde açıklamalar yapmasını umuyoruz. Aksini değil." ifadelerini kullandı.

Uzun geçmişe sahip Çin-ABD ilişkilerinin oldukça iç içe olduğunu belirten Lu, Çin ve ABD’nin iyi ilişkileri sürdürmesinin her iki tarafın yararına olacağını kaydetti.

FBI Direktörü Christopher Wray, dün yaptığı bir konuşmada "Çin, birçok bakımdan karşı karşıya kaldığımız en geniş, en karmaşık ve en uzun dönemli karşı istihbarat tehdididir." ifadelerini kullanmıştı.