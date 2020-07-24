Çin ABD'nin Chengdu Şehrindeki Konsolosluğunu Kapatmasını İstedi

ABD’in Çin’in Houston Konsolosluğu’nu Cuma günü kapatmasını istemesinin ardından Çin’den misilleme geldi. Çin de ABD’nin Chengdu şehrindeki konsolosluğunu kapatmasını istedi. Çin medyasında yer alan haberlerde Twitter üzerinden yapılan bir ankette halkın ABD’nin Hong Kong Konsolosluğu’nun da kapatılması yönünde fikir belirttiği belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, Çin’in Houston Konsolosluğu dışında başka konsolosluklarının da kapatılabileceğine işaret etmişti. Amerika’nın Sesi’ne konuya ilişkin değerlendirmede bulunan uzmanlar karşılıklı konsolosluk kapatma kararlarının artmasının iki ülke arasındaki tansiyonu ciddi anlamda arttıracağına işaret ediyorlar. Yeni bir soğuk savaş Hong Kong’ta yaşayan siyasi yorumcu Sang Pu “Bu diplomatik olarak ciddi bir tansiyon demek. Bu Amerika ve Çin arasında adım adım başlayan yeni bir soğuk savaş demek”değerlendirmesini yaptı. Pekin Renmin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Shi Yinhong da Amerika’nın Sesi’ne yaptığı değerlendirmede “Amerika-Çin ilişkileri tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Özellikle Hong Kong’un ulusal güvenlik yasasının bu noktada çok etkisi oldu” dedi.

Yinhong “Amerika’da başkanlık seçimlerine 4 ay yeni seçilecek yönetimin Beyaz Saray’ı devralmasına da 6 ay var. Bu süre zarfında Trump, şüphesiz iki ülke arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirecek adımlar atacaktır” dedi. Seçim kumarı Shi Yinhong, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’in Houston Konsolosluğu’nun kapatma kararının sadece Çin’i provoke etmek değil aynı zamanda seçime yönelik bir kumar olduğuna da inanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Çin’in konsolosluğunu kapatmak için öne sürdüğü nedenlerin de aslen temelsiz olduğuna inandığını söylüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Uzak Asya ve Pasifik Politikaları Sorumlusu David Stilwell, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada Çin’in Houston Konsolosluğu’nun Çin’in ABD’deki telif ve araştırma hırsızlıklarının merkezi olduğunu söyledi. Stilwell, Çin’in Houston Konsolosu Cai Wei ve diğer iki görevlinin, 31 Mayıs’ta Houston Havalimanı’na gelen bir uçaktaki Çinlilere eşlik ederken sahte kimlikler kullanırken yakalandıklarını söyledi.

Casusluk ve bilimsel hırsızlık Stilwell ayrıca geride kalan 6 aylık süreçte Çin’in Amerika’dan bilimsel veri çalma konusundaki girişimlerinin hız kazandığını ve bunların arasında Corona virüsü aşısına dair bilimsel çalışma verilerinin de olabileceğini belirtti. Bu iddialarla ilgili Houston’daki yerel TV kanalı KTRK-TV’ye konuşan Çin Konsolos Cai, iddiaları reddetti ve bu iddialarla ilgili kanıtların nerede olduğunu sordu. Soğuk Savaş tarzı restleşmeler ABD son dönemde Çin’le gerek ticaret kuralları gerekse telif ve bilimsel haklar konusunda tartışma içerisinde. Son dönemde buna Hong Kong’un özerk durumu konusunda Çin’in attığı adımlara dair gerilim de eklendi. Amerika’nın Çin’in San Francisco’daki konsolosluğunu da kapatabileceğine dair spekülasyonlar var. San Francisco konsolosluğunda FBI tarafından Çin ordusuyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir araştırmacının saklandığı öne sürülüyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Houston Konsolosluğu’nun kapatılması kararıyla ilgili olarak konsolosluğun geride kalan 40 yıl boyunca son derece pozitif hizmetler sağladığını söyledi ve “Bu tamamen kötü niyetli bir iftira” dedi.