Çin ABD'nin COVID-19 İstihbarat Raporlarını Reddediyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, COVID-19 virüsünün bir laboratuvardan sızmış olabileceğine dair ABD istihbarat raporunun güvenilir ve bilimsel olmadığını savundu.

ABD istihbarat birimleri tarafından Cumartesi günü yayımlanan güncellenmiş raporda, COVID-19 virüsünün bir laboratuvardan sızmş olmasının mümkün olduğu ve böylece insanlara bulaşmaya başlamış olabileceği ifade ediliyor. Ancak rapor bu konudaki kesin gerçeğin ne olduğunun asla tespit edilemeyeceğine de vurgu yapıyor.

Rapora yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang “Bir yalanı bin defa da tekrarlasanız o yine yalandır. ABD istihbarat birimlerinin hile ve aldatma konusunda bir üne sahipler” ifadelerini kullandı.

Sözcü, yeni tip Corona virüsü COVID-19’un çıkış noktasını tespit etmenin, ciddi ve karmaşık bir işlem olduğunu ve küresel alanda bilimadamlarının bu konuda işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Çin yönetimi, salgının başlangıç noktası olan Wuhan kentindeki bir laboratuvardan virüsün sızdığı iddialarını ilk günden bu yana ısrarla reddediyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Çin yönetimiyle ortaklaşa yaptıkları çalışma sonucunda açıkladıkları raporda da virüsün bir laboratuvardan sızdığı iddiası reddedilmişti. Rapor virüsün doğal yollarla hayvanlardan insanlara geçtiği tespitini yapıyordu.

