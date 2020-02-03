Çin, ABD’nin koronavirüse karşı aldığı önlemleri "aşırı" buldu

PEKİN (AA) - Çin, ABD’nin bu ülkeye yönelik yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınına karşı aldığı önlemlerin Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiyelerine uymadığını ve "aşırı" olduğunu iddia etti.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı açıklamada, birçok ülkenin Çin’in salgınla mücadele kapsamında aldığı önlemleri takdir ettiği ve desteklediğini belirtti.

ABD’nin Çin’e karşı önlemlerine ilişkin ise Hua, "Aynı zamanda bazı ülkeler, özellikle de ABD, Çin’deki salgına yönelik aşırı tepki gösterdi ve Dünya Sağlık Örgütünün önerilerine uymayan aşırı önlemler aldı." ifadelerini kullandı.

Geçen 14 günde Çin'i ziyaret edenlerin ABD'ye girişinin yasaklanmasının rasyonel ve hukuki olmadığını söyleyen Hua, "Umuyoruz ki ilgili ülkeler mantıklı, soğukkanlı ve bilimsel kararlar vererek, tepki gösterir." diye konuştu.

Hua, ülkesinin açık, şeffaf ve sorumlu tutumunu sürdüreceğini, DSÖ ve uluslararası toplumla iş birliğini güçlendireceğini belirterek, "Bir an önce bu savaşı (salgınla mücadele) kazanmak için inancımız da kabiliyetimiz de var." ifadelerini kullandı.