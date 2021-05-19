Çin Afgan Barış Görüşmelerine Talip Oldu

ABD Başkan Joe Biden geçen ay Afganistan'daki "sonsuz savaşı" sona erdirmenin zamanının geldiğini duyurmuş ve kalan yaklaşık 2 bin 500 Amerikan askerini 1 Mayıs'tan itibaren 11 Eylül'e kadar ülkeden çekeceğini açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Wang’in Mohib'e, "Çin'deki müzakereler için gerekli koşulları oluşturmak da dahil olmak üzere Afganistan'daki çeşitli partiler arasında iç müzakereleri kolaylaştırmaya hazır olduklarını" söylediğini kaydetti.

Pekin, ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin kargaşa içindeki komşusunu kaosa sürüklemesinden ve ülkenin İslamcı militanlar için bir sığınağa dönüşmesinden giderek daha fazla endişe duyuyor.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin, Afgan mevkidaşı Muhammed Hanif Atmar ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib ile yaptığı telefon görüşmelerinde barış beklentilerini konuştuğu bildirildi.

Çin, Afganistan'daki çatışmanın müzakere yoluyla sona ermesini kolaylaştırmaya yardımcı olmak için diplomatik çabalarını yineledi ve savaşan Afganlar arasında barış müzakereleri yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

NATO müttefikleri de Biden'in kararına uygun olarak ülkeden 7 bin civarında asker çekiyor. Savaşan taraflara ülkenin uzun savaşını bitirmeleri için şiddeti azaltmaları ve bir güç paylaşımı anlaşmasını müzakere etmeleri yönünde uluslararası çağrılara rağmen askeri çekilme, Afgan hükümet güçleri ve Taleban isyancılar arasında artan çatışmalara sahne oldu.

Afgan taraflar, Washington'un Taliban ile 2020 yılı Şubat ayında imzaladığı asker çekme anlaşmasının bir sonucu olarak, geçen Eylül ayında Katar'da doğrudan barış görüşmeleri başlattı.

Ancak Afganlar arası barış diyaloğu çoğunlukla çıkmaza girdi ve ABD'nin süreci hızlandırmak için iki tarafı teşvik etme çabaları başarılı olamadı.

Wang, son günlerde Washington’u ABD askerlerini "aceleci" şekilde çektiği için, daha fazla eleştirmeye başladı ve bu adımın Afgan barış sürecini baltaladığını ve "bölgesel istikrarı olumsuz etkilediğini" iddia etti.

Çin Dışişleri Bakanı hafta başında Mohib ile konuşurken eleştirisini tekrarladı ve Afganistan'da "sorunsuz bir geçiş" sağlamak için barış sürecini ilerletme ihtiyacını vurguladı.