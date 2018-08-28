Çin Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

PEKİN (AA) - Çin’in Afganistan’a terörle mücadele amacıyla askeri eğitim kampı inşa etmeye başladığı bildirildi.

"South China Morning Post” gazetesinin Çin ordusuna yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pekin yönetiminin terörle mücadele çerçevesinde Afganistan’ın Badakshan eyaletinde bulunan Wakhan Koridoru'na terörle mücadele amacıyla bir askeri kamp inşasına başladığı kaydedildi.

Afganistan’da yapımı başlanan kampın Çin’in ilk yurt dışı askeri üssünün bulunduğu Cibuti’den farklı olarak ülkenin batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yakın olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) burada hem terörle mücadele yürüteceğini hem de Afgan askeri unsurların eğitimlerine katkı sağlayacağını kaydetti.

- Bir taburdan fazla asker gönderilecek

Kampın inşasının ne zaman tamamlanacağı ve büyüklüğüne yönelik bilgi verilmeyen haberde, ÇHKO’nun en az bir tabur askeri söz konusu kampa konuşlandırmayı planlandığı belirtildi.

Kampa askerlerin yanı sıra "askeri ekipmanlar ile silahların” konuşlandırılacağı kaydedilirken, ne zaman kullanıma açılacağı belli olmayan kampın "maliyetli" ancak "değerli bir proje" olduğuna vurgu yapıldı.