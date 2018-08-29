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Çin, Afganistan’da askeri kamp kurmaya başladığı iddialarını yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 19:24 | Son Güncelleme

Çin, Afganistan’da askeri kamp kurmaya başladığı iddialarını yalanladı

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da askeri kamp kurmaya başladıkları yönündeki haberleri yalanladı.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, kamp kurma haberlerine kısaca cevap vererek, “İlgili haberler doğru değil.” ifadesini kullandı.

Hong Kong merkezli "South China Morning Post” gazetesi dün Çin ordusuna yakın kaynaklarına dayandırdığını öne sürdüğü bir haberinde, Çin'in Afganistan’da askeri kamp inşa ettiğini belirtmiş, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kampa en az bir tabur asker göndereceğini yazmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Askeri kamp çin

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