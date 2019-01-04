HABER

"Çin Afrika'yla güvenlik alanındaki iş birliğini derinleştirecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 12:31 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi: - "Çin-Afrika güvenlik diyaloğu başlatılacak. Çin, Afrika Birliği'yle güvenlik ve barış alanlarındaki iş birliğini derinleştirecek"

ADDİS ABABA (AA) - Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Afrika ülkeleriyle güvenlik alanındaki iş birliğini derinleştirmek istediğini söyledi.

Afrika turu kapsamında Etiyopya'ya gelen Vang, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile yaptığı görüşmede Afrika ülkeleriyle olan iş birliğini güvenlik alanında daha fazla geliştirmek istediklerini belirtti.

Afrika Birliği'ne bağlı Afrika İhtiyat Kuvveti'ne şimdiye kadar toplamda 130 milyon dolarlık yardımda bulunduklarını aktaran Vang, terörle mücadele kapsamında Afrika'nın Sahel bölgesinde 5 ülke (Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer) tarafından oluşturulan G5 Sahel Ortak Gücü'ne 500 milyon yuan (73 milyon dolar) hibe vermek istediklerini söyledi.

Çin'in Afrika Birliği Somali Misyonu'na (AMISOM) yaptığı katkıları da hatırlatan Vang, "Çin-Afrika güvenlik diyaloğu başlatılacak. Çin, Afrika Birliği'yle güvenlik ve barış alanlarındaki iş birliğini derinleştirecek." dedi.

Vang, kıtadaki barışın tüm dünyanın istikrarı için önem arz ettiğini vurgulayarak, Çin ve kıta arasındaki ilişkilerin zirve noktasında olduğunu ifade etti.

Komisyon Başkanı Muhammed, Çin'i Afrika'nın en büyük ortağı olarak tanımlayarak, bu ülkenin sergilediği dayanışmanın takdire şayan olduğunu dile getirdi.

İki isim daha sonra Çin'in Afrika Birliği Genel Merkezi'ne inşa ettirdiği yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

Vang'ın Etiyopya'dan sonra Burkina Faso, Gambiya ve Senegal'i ziyaret etmesi planlanıyor.

PARTNERBöyle uyarı görülmedi! Yurdum insanı okuyanları güldürdüBöyle uyarı görülmedi! Yurdum insanı okuyanları güldürdü
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sisBolu Dağı'nda kar yağışı ve sis
Avcılar'da öğrenci dehşeti!Avcılar'da öğrenci dehşeti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika Birliği çin

En Çok Okunan Haberler

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

G.Saray istedi, İtalya'ya gitti!

G.Saray istedi, İtalya'ya gitti!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolda yürüyen küçük kıza iğrenç taciz! Mahkemede şok savunma

Yolda yürüyen küçük kıza iğrenç taciz!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

CHP Milletvekili Gürsel Erol’un annesi hayatını kaybetti

CHP Milletvekili Gürsel Erol’un annesi hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Sarıkamış mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Sarıkamış mesajı

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'la ilgili yeni gelişme!

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a kötü haber!

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de 'Tanker Bank’ dolandırıcılığı

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de 'Tanker Bank’ dolandırıcılığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.