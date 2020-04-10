Cin Ali'nin öyküsü: Köy enstitülerinden doğan çocuk kitabı serisi

Kızı Nevin Kaygusuz, oyunla öğrenme metoduyla geliştirilen bu araçların küçük yaştaki bir öğrencinin tüm duyularına hitap ettiğini ve bu sebeple kısa sürede Türkiye'nin her yanında öğrencilere okuma öğretmek için kullanılan araçlar haline geldiğini söylüyor. Nitekim Cin Ali kitapları Türkiye'nin her köşesine erişmeyi başarmıştı televizyon ve gazetenin erişemediği uzak köylerde bile Cin Ali okunuyordu. Ankara Çankaya'da açılan Cin Ali Müzesi'nde, Rasim Kaygusuz'un eğitim araçlarının ve Cin Ali kitaplarının ilk baskıları sergileniyor. Gruplar halinde ya da bireysel olarak müzeyi gezmeye gelen öğrenciler, geçmişten bugüne Cin Ali'nin tüm serüvenini izleme ve dinleme fırsatı yakalıyor. Öte yandan Cin Ali kitapları ve oyunla öğrenme araçları sadece geçmişte değil günümüzde de sınıf öğretmenleri tarafından birinci sınıflarda kullanılıyor. Ankara Gündüz Alp İlkokulu'ndaki birinci sınıf öğretmenleri okumayı öğretmek için hala Cin Ali kitaplarını ve oyunla öğrenme metotlarını kullanıyor.
Kızı Nevin Kaygusuz, oyunla öğrenme metoduyla geliştirilen bu araçların küçük yaştaki bir öğrencinin tüm duyularına hitap ettiğini ve bu sebeple kısa sürede Türkiye'nin her yanında öğrencilere okuma öğretmek için kullanılan araçlar haline geldiğini söylüyor.
Nitekim Cin Ali kitapları Türkiye'nin her köşesine erişmeyi başarmıştı televizyon ve gazetenin erişemediği uzak köylerde bile Cin Ali okunuyordu.
Ankara Çankaya'da açılan Cin Ali Müzesi'nde, Rasim Kaygusuz'un eğitim araçlarının ve Cin Ali kitaplarının ilk baskıları sergileniyor.
Gruplar halinde ya da bireysel olarak müzeyi gezmeye gelen öğrenciler, geçmişten bugüne Cin Ali'nin tüm serüvenini izleme ve dinleme fırsatı yakalıyor.
Öte yandan Cin Ali kitapları ve oyunla öğrenme araçları sadece geçmişte değil günümüzde de sınıf öğretmenleri tarafından birinci sınıflarda kullanılıyor.
Ankara Gündüz Alp İlkokulu'ndaki birinci sınıf öğretmenleri okumayı öğretmek için hala Cin Ali kitaplarını ve oyunla öğrenme metotlarını kullanıyor.