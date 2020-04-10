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Cin Ali'nin öyküsü: Köy enstitülerinden doğan çocuk kitabı serisi

10.04.2020 17:33 | Son Güncelleme

Cin Ali, köy enstitüsü mezunu bir öğretmen olan Rasim Kaygusuz'un 1968'de yayımlanmaya başlayan hikaye kitaplarının ünlü çizgi karakteri. Bugün hâlâ çocuklar tarafından çok sevilen ve bazılarına okumayı öğreten Cin Ali yalnızca sevilen bir kitaptan ibaret değil, arkasında çok kapsamlı bir çalışma barındırıyor.

Cin Ali'nin öyküsü: Köy enstitülerinden doğan çocuk kitabı serisi

Cin Ali, köy enstitüsü mezunu bir öğretmen olan Rasim Kaygusuz'un 1968'de yayımlanmaya başlayan hikaye kitaplarının ünlü çizgi karakteri. Bugün hâlâ çocuklar tarafından çok sevilen ve bazılarına okumayı öğreten Cin Ali, yalnızca sevilen bir kitaptan ibaret değil, arkasında çok kapsamlı bir çalışma barındırıyor.

Köy enstitüleri mezunu öğretmen Rasim Kaygusuz tarafından kaleme alınan Cin Ali kitapları ilk olarak 1968 yılında yayımlandı.

Kaygusuz, 17 yıl boyunca öğretmenlik yapmasının ardından çocukların okumayı öğrenmesine yardımcı olmak için Cin Ali'yi yarattığını söylüyor.

Cin Ali okuma serisinin ilk kitabı en basit öyküleri içeriyor, iki-üç harflik sözcüklerden ve kısa hecelerden oluşuyor.

Öğrenci okumayı söktükçe kitapların seviyesi de artıyor ve son kitapta okumayı tamamen öğrenen çocuk, siyah beyaz değil renkli bir Cin Ali dünyasıyla karşılaşıyor.

Rasim Kaygusuz öğrencilerin okumayı öğrenmesine yardımcı olmak Cin Ali kitaplarının yanı sıra, çözümlü alfabe, resimli ve hareketli fişler, çarpma ve sayma öğretimi gibi çalışmalarında da oyunla öğrenme metodunu hayata geçirdi.

Kızı Nevin Kaygusuz, oyunla öğrenme metoduyla geliştirilen bu araçların küçük yaştaki bir öğrencinin tüm duyularına hitap ettiğini ve bu sebeple kısa sürede Türkiye'nin her yanında öğrencilere okuma öğretmek için kullanılan araçlar haline geldiğini söylüyor.

Nitekim Cin Ali kitapları Türkiye'nin her köşesine erişmeyi başarmıştı televizyon ve gazetenin erişemediği uzak köylerde bile Cin Ali okunuyordu.

Ankara Çankaya'da açılan Cin Ali Müzesi'nde, Rasim Kaygusuz'un eğitim araçlarının ve Cin Ali kitaplarının ilk baskıları sergileniyor.

Gruplar halinde ya da bireysel olarak müzeyi gezmeye gelen öğrenciler, geçmişten bugüne Cin Ali'nin tüm serüvenini izleme ve dinleme fırsatı yakalıyor.

Öte yandan Cin Ali kitapları ve oyunla öğrenme araçları sadece geçmişte değil günümüzde de sınıf öğretmenleri tarafından birinci sınıflarda kullanılıyor.

Ankara Gündüz Alp İlkokulu'ndaki birinci sınıf öğretmenleri okumayı öğretmek için hala Cin Ali kitaplarını ve oyunla öğrenme metotlarını kullanıyor.

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