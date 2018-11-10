Çin: Alman meclisi iç işlerimize karışıyor

Çin’in Berlin Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada Almanya’nın Çin’in iç işlerine karıştığı ifade edildi.Alman meclisinde Çin'in Sincan bölgesindeki insan hakları ihlallerinin ele alınması Pekin yönetiminin tepkisine neden oldu. Çin, Almanya’yı kendi iç işlerine karışmakla suçladı.

Çin'in Berlin Büyükelçiği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Alman meclisinin "Çin tarafının yoğun itirazlarını dikkate almaksızın” 8 Kasım'daki oturumda Sincan'daki "sözde insan hakları ihlallerini” tartıştığı belirtildi. Açıklamada, "gerçekleri hiçe sayarak keyfi suçlamalarda” bulunan Almanya'nın "açık bir şekilde Çin'in iç işlerine karıştığı” ve "Çin'in egemenliğini ihlal ettiği” ifade edildi. Çin'in bu durumdan hoşnutsuz olduğu vurgulanarak, "Alman meclisi ve hükümetini protesto için diplomatik girişimde” bulunulacağına dikkat çekildi.

Çin Büyükelçiliği'nin açıklamasında, "Alman-Çin ilişkilerinin doğru yönde gelişmeye devam edebilmesi için” bu protestonun Alman hükümeti tarafından ciddiye alınmasının umulduğu belirtildi. Açıklamada, Alman hükümetine çağrıda bulunularak, "Alman-Çin ilişkilerindeki genel tablonun dikkate alınarak, Çin'e yönelik haksız suçlamalara ve Çin'in iç işlerine müdahaleye son verilmesi” talep edildi.