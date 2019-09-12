HABER

Çin Almanya’ya nota verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2019 12:02 | Son Güncelleme

Hong Kong’daki eylemcilerin lideri Joshua Wong’ın Berlin ziyareti iki ülke ilişkilerinin gerilmesine neden olurken Çin Almanya’ya nota verdi.Hong Kong’da devam eden eylemlerin lider isimlerinden Joshua Wong’ın Berlin’e ziyarette bulunması ve Dışişleri Bakanı Haiko Maas’la görüşmesi, Çin ile Almanya arasındaki ilişkileri gerdi.

Hong Kong’daki eylemcilerin lideri Joshua Wong’ın Berlin ziyareti iki ülke ilişkilerinin gerilmesine neden olurken Çin Almanya’ya nota verdi.
Hong Kong’da devam eden eylemlerin lider isimlerinden Joshua Wong’ın Berlin’e ziyarette bulunması ve Dışişleri Bakanı Haiko Maas’la görüşmesi, Çin ile Almanya arasındaki ilişkileri gerdi. Aktivist Wong’un Dışişleri Bakanı Haikı Maas’la görüşmesine Çin sert tepki göstererek Almanya’nın Pekin Büyükelçisi Clemens von Goetze Dışişleri Bakanlığına çağırıldı ve Çin’in tepkisi iletildi.
Çin tarafından Alman Büyükelçiye verilen notada "Alman dostlarımızdan Hong Kong’daki gelişmelere adil bir şekilde yaklaşmasını, Hong Kong’daki istikrar ve refahı desteklemelerini bekliyoruz. Joshua Wong’u toplum içerisinde gerilim arttırmak nefreti ve şiddeti körükleyen bir kişidir. Hong Kong’daki protestolarda da dış güçlerin müdahalesi olduğu yönünde ellerinde yeterli delil olunmaktadır" denildi.
Çin’in Berlin Büyükelçisi Wu Ken ise "Hong Kong’un Çin’in bir parçasıdır. Çin’in egemenliğine saygı gösterilmesi gerektir. Alman siyasetçilere, Hong Kong ve Çin’in içişlerine karışmamayı tavsiye ettiğini" açıkladı. Akivist Joshua Wong Berlin temaslarında Federal Basın Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyerek Almanya’dan Hong Kong’daki demokrasi yanlılarına destek istedi.

Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum
Atatürk'e hakaretten yargılanan eski belediye meclis üyesine 10 ay hapisAtatürk'e hakaretten yargılanan eski belediye meclis üyesine 10 ay hapis
Yalova'da CHP'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptığı iddiasıYalova'da CHP'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptığı iddiası

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Diğer Haberler
Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına yanıt: Muharrem İnce içkiliydi demedim

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'a görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Nagehan Alçı'nın 'İmamoğlu' sorusuna Muharrem İnce'den yanıt!

Nagehan Alçı'nın 'İmamoğlu' sorusuna Muharrem İnce'den yanıt!

Külliye’deki toplantıya ilişkin belediye başkanlarından açıklama

İlk karar: Ortak WhatsApp grubu

MHP Söke yönetimi istifa etti

MHP'de toplu istifa depremi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü!

Erdoğan'dan kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.