HABER

Çin Amerika'nın Nükleer Anlaşmada Kalmasını Tercih Ediyor

23.10.2018 15:42 | Son Güncelleme

Çin'in, Amerika'nın nükleer silah anlaşmasında kalmasını tercih ettiği ifade edilirken Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, "Ben Çinli olsam ben de öyle isterdim" dedi

Çin Amerika'nın Nükleer Anlaşmada Kalmasını Tercih Ediyor

Amerika’nın Rusya’yla arasındaki nükleer silah anlaşmasından çekilmesi Amerika Çin ilişkilerini gerginleştirebilir. Anlaşamadan çekilme Amerika’ya Çin’in geliştirdiği silahlara karşı yeni opsiyonlar geliştirme şansı sunabilir. Amerikalı yetkililer Çin’in uzun yıllardır son derece etkili silahlar geliştirdiğini bunun karşısında Amerika’nın etkisiz kaldığı yorumlarını yapıyorlar. Çin INF Paktı olarak bilinen nükleer silah taşıyan füzelerin geliştirilmesini engelleyen anlaşmanın taraf ülkelerinden biri değil.

Amerika’nın 1987 yılında Rusya’yla imzalanan anlaşmadan çekilmesi halinde Başkan Donald Trump’ın Pentagon’a Çin’in geliştirdiği silahlara karşı alternatifleri gündeme alma konusunda yetki vereceği belirtiliyor. Söz konusu anlaşma Amerika ve Rusya’yı menzili 500 ila 5000 km olan nükleer füzeler geliştirmekten alıkoyuyor.

Yetkililer bunun olması halinde özellikle Amerika Çin gerginliğinde fotoğrafın tamamen değişeceğini belirtiyorlar. Amerika’nın yeni füzeler geliştirmesinin ardından Çin’in Amerika’nın uzakdoğudaki üsleri ve gemilerine yönelik tehditlerinin de daha etkisiz hale gelebileceği yorumları yapılıyor. Dolayısıyla aslına Amerika Başkanı Trump’ın INF Paktı’ndan çekilmekten bahsederken aslen Çin’e gözdağı verdiği ifade ediliyor.

Başkan Trump Pazar günü yaptığı açıklamasında, “Eğer Rusya bunları geliştiriyorsa Çin de geliştiriyor bizse anlaşmaya uygun davranıyoruz bu kabul edilebilir bir durum değil” dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Çin’in son açıklamalarının Amerika’nın anlaşmada kalmasından yana olduğuna dikkat çekiyor. Bolton, “Bu son derece anlaşılabilir birşey. Ben de Çinli olsaydım aynı şeyi söylerdim” dedi.

PARTNER'Aşkı kapalı yaşarım''Aşkı kapalı yaşarım'
23 Ekim Amerikan Basınından Özetler23 Ekim Amerikan Basınından Özetler
Erdoğan: Sorular yanıtlanmadan konu kapanmayacakErdoğan: Sorular yanıtlanmadan konu kapanmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Kralı bizzat açıkladı: Cezalandırılacak!

Suudi Kralı bizzat açıkladı: Cezalandırılacak!

Mısır’da mucizevi doğa olayı: Ramses’in yüzü aydınlandı

Mısır’da mucizevi doğa olayı: Ramses’in yüzü aydınlandı

Polis adaylarına bekaret testi tepki çekti

Polis adaylarına bekaret testi tepki çekti

O uydulardan ilk fotoğraf geldi!

O uydulardan ilk fotoğraf geldi!

Trump meydan okudu: Nükleer cephaneliğimizi genişleteceğiz

Trump meydan okudu: Nükleer cephaneliğimizi genişleteceğiz

'Dünyanın en etkili müslüman lideri Erdoğan'

'Dünyanın en etkili müslüman lideri Erdoğan'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.