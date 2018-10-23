Çin Amerika'nın Nükleer Anlaşmada Kalmasını Tercih Ediyor

Amerika’nın Rusya’yla arasındaki nükleer silah anlaşmasından çekilmesi Amerika Çin ilişkilerini gerginleştirebilir. Anlaşamadan çekilme Amerika’ya Çin’in geliştirdiği silahlara karşı yeni opsiyonlar geliştirme şansı sunabilir. Amerikalı yetkililer Çin’in uzun yıllardır son derece etkili silahlar geliştirdiğini bunun karşısında Amerika’nın etkisiz kaldığı yorumlarını yapıyorlar. Çin INF Paktı olarak bilinen nükleer silah taşıyan füzelerin geliştirilmesini engelleyen anlaşmanın taraf ülkelerinden biri değil.

Amerika’nın 1987 yılında Rusya’yla imzalanan anlaşmadan çekilmesi halinde Başkan Donald Trump’ın Pentagon’a Çin’in geliştirdiği silahlara karşı alternatifleri gündeme alma konusunda yetki vereceği belirtiliyor. Söz konusu anlaşma Amerika ve Rusya’yı menzili 500 ila 5000 km olan nükleer füzeler geliştirmekten alıkoyuyor.

Yetkililer bunun olması halinde özellikle Amerika Çin gerginliğinde fotoğrafın tamamen değişeceğini belirtiyorlar. Amerika’nın yeni füzeler geliştirmesinin ardından Çin’in Amerika’nın uzakdoğudaki üsleri ve gemilerine yönelik tehditlerinin de daha etkisiz hale gelebileceği yorumları yapılıyor. Dolayısıyla aslına Amerika Başkanı Trump’ın INF Paktı’ndan çekilmekten bahsederken aslen Çin’e gözdağı verdiği ifade ediliyor.

Başkan Trump Pazar günü yaptığı açıklamasında, “Eğer Rusya bunları geliştiriyorsa Çin de geliştiriyor bizse anlaşmaya uygun davranıyoruz bu kabul edilebilir bir durum değil” dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Çin’in son açıklamalarının Amerika’nın anlaşmada kalmasından yana olduğuna dikkat çekiyor. Bolton, “Bu son derece anlaşılabilir birşey. Ben de Çinli olsaydım aynı şeyi söylerdim” dedi.

