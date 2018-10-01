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Çin Amerika'yla Yapacağı Güvenlik Toplantısını İptal Etti

01.10.2018 14:31 | Son Güncelleme

Çin ABD Savunma Bakanı Mattis'in de katılacağı toplantıyı süresiz olarak erteledi.

Çin Amerika'yla Yapacağı Güvenlik Toplantısını İptal Etti

Çin, Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis’in de katılacağı ve Ekim ayında olması planlanan güvenlik toplantısını iptal etti. Bundan birkaç gün önce de Çinli bir yetkili iki ülke arasında panik yapmayı gerektirecek bir tansiyonun olmadığını açıklamıştı.

Toplantının iptal edilmesi haberi ilk olarak The New York Times gazetesinde yer aldı. Konuyla ilgili bilgi veren ve Beyaz Saray’ın Çin politikası konusunda bilgi sahibi olduğu belirtilen bir Amerikalı bir yetkili, toplantının ne zaman yapılacağının belli olmadığını söyledi.

Aynı yetkili toplantının iptal edilmesinin nedeninin son dönemde Amerika’yla Çin arasındaki gerginlik olup olmadığını konusunda birşey söyleyemeyeceğini belirtti. İki ülke arasında askeri alanda da Güney Çin Denizi’ndeki askeri faaliyetler ve silah satışları gibi konularda anlaşmazlıklar bulunuyor.

Ayrıca son dönemde Amerika ve Çin karşılıklı olarak arttırdıkları gümrük vergileriyle bir ticaret savaşı döngüsü içerisine girmiş durumdalar.

Yetkililer yükselmekte olan tansiyonun aslında iki ülke içinde zarar verici nitelikte olduğuna dikkat çekiyorlar.

Amerika Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmadı. Benzer şekilde Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı yetkilileri de toplantı iptaliyle ilgili soruları yanıtsız bıraktılar. Çin tarafından da bir açıklama gelmedi.

Pekin’deki kaynaklar toplantının iptalinin iki ülke arasında giderek yükselen tansiyon nedeniyle zaten beklendiğini söylüyorlar.

Çin hükümeti üst düzey yetkilisi Wang Yi, geçen hafta yaptığı açıklamada iki ülke arasında panik yapmayı gerektirecek bir durum olmadığını söyledi ancak Çin’in ticaret savaşı konusunda sessiz kalmayacağını vurguladı.

Öte yandan Amerika Başkanı Donald Trump, geçen hafta Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Çin’in Amerika’da 6 Kasım’da yapılacak seçimlere müdahale etmeye çalıştığını ve kendisinin kazanmasına engel olmaya çalıştığını öne sürdü. Trump bunun nedeninin kendisinin uyguladığı ticaret politikaları olduğunu söyledi.

Trump bu iddialarıyla ilgili bir kanıt ortaya koymazken Çin tarafı Wang’ın yaptığı açıklamalarla tüm bu iddiaları reddetti.

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