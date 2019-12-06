HABER

Çin Ankara Büyükelçiliği: “Amerika Çin’in içişlerine müdahale ediyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 15:06 | Son Güncelleme

Çin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua, ABD Temsilciler Meclisinden geçen Doğu Türkistan’la ilgili yasa tasarısı hakkında, “Bu yasa tasarısı çok kaba bir şekilde Çin içişlerine müdahale ediyor.

Çin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua, ABD Temsilciler Meclisinden geçen Doğu Türkistan’la ilgili yasa tasarısı hakkında, “Bu yasa tasarısı çok kaba bir şekilde Çin içişlerine müdahale ediyor. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz ve kınıyoruz” yorumunda bulundu.
ABD Temsilciler Meclisi, Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine yönelik baskı ve yıldırma politikaları çerçevesinde, Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti. Ancak ABD’nin Uygur Türklerinin yanında yer aldığı ve onlara destek verdiği için değil kendi ekonomik ve ticari çıkarlarını korumak amacıyla böyle bir tasarıyı kabul ettiği yorumları gelmişti. Demokrat Kaliforniya vekili Brad Sherman tarafından sunulan tasarı, her iki partinin de yoğun desteğini alarak genel kurul oylamasında 1’e karşı 407 oyla geçti. Bu yasa tasarısının altında; gözetleme amaçlı kullanılabilen tüm ABD menşeli cihazların Çin’e satışının yasaklanması istendi.
Ankara Çin Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua, ülkesiyle ilgili iddiaları reddederek, "Birkaç gün önce Amerika’nın Temsilciler Meclisi 2019 Uygur İnsan Hakları Yasa Tasarısı’nı kabul etti. Sadece Amerika ile ilgili değil bütün dünya ile özellikle Çin ve Türkiye gibi ülkelerle ilgili yasalar çıkıyor. Bu da şaşırtıcı değil. Amerika’nın tipine uygun bir hareket diye söyleyebiliriz. Bu yasa tasarısı çok kaba bir şekilde Çin içişlerine müdahale ediyor. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz ve kınıyoruz. Çin tarafı, işin gelişimine göre reaksiyon verecektir. Bu aynı zamanda terörle mücadele konusunda Amerika’nın ikiyüzlülüğünü ve çifte standardını bir kez daha dünyaya göstermiş oldu. Amerika Temsilciler Meclisi, Ermeni konusunda ve S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili Türkiye’nin F-35 işbirliğine birkaç defa yaptırım yasası çıkardı. Orada, insan hakları ve demokrasi bahane, asıl amaç kendi çıkarına hizmet ederek Çin ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin gelişimini engellemek ve önlemektir” ifadelerini kullandı.

2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var 2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var
TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklamasıTBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması
AK Parti'de bir istifa daha AK Parti'de bir istifa daha

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

Elektrik faturasında yüzde 50 tasarruf mümkün! İşte o yöntemler

Elektrik faturasında yüzde 50 tasarruf mümkün! İşte o yöntemler

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Diğer Haberler
Tevfik Göksu'nun açıklamaları olay olmuştu! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Göksu'ya İmamoğlu'ndan yanıt geldi!

AK Parti Artvin İl Başkanı Şenol Alpaslan istifa etti

AK Parti'de bir istifa daha

Selahattin Demirtaş’ın eşi, anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Demirtaş’ın eşi, anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

CHP'de 37. Olağan Kurultay takvimi işliyor

CHP'den kritik seçim! Öne çıkan isimler...

Son dakika! Van'da HDP'li 3 ilçe belediye başkanı gözaltına alındı

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'af teklifini' geri çekmesi ne anlama geliyor?

Bahçeli'nin 'af teklifini' geri çekmesi ne anlama geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.