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‘’Çin Aşılarının Bazıları Delta’ya Karşı Daha Az Etkili’’

25.06.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli bir hastalık kontrol uzmanı, devlet medyasına verdiği demeçte, Corona virüsüne karşı iki Çin aşısının ürettiği antikorların, Delta varyantına karşı daha az etkili olduğunu söyledi

‘’Çin Aşılarının Bazıları Delta’ya Karşı Daha Az Etkili’’

Çinli bir hastalık kontrol uzmanı, devlet medyasına verdiği demeçte, Corona virüsüne karşı iki Çin aşısının ürettiği antikorların, Delta varyantına karşı daha az etkili olduğunu söyledi.

Çin televizyonu CCTV’nin Perşembe gecesi yayınladığı bir röportajda, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde araştırmacı ve eski müdür yardımcısı Feng Zijian, bu iki aşının hala koruma sağladığını da kaydetti ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsünün ilk olarak Hindistan'da tespit edilen Delta varyantının daha hızlı bulaştığı ve küresel olarak baskın tür haline geldiği uyarısında bulunmuştu.

Feng, iki aşının ismini vermedi ancak insan hücrelerinde çoğalamayan "ölü" Corona virüsü içeren inaktif aşılar kategorisine girdiğini söyledi.

Çin'in yerli olarak geliştirdiği yedi aşıdan beşi inaktif. Bunlar arasında Türkiye, Brezilya, Bahreyn ve Şili gibi ülkelerde kullanılan Sinovac ve Sinopharm'ın aşıları da yer alıyor.

Çinli yetkililer, Delta varyantının, güney eyaleti Guangdong’un üç şehrinde enfeksiyonlara neden olduğunu açıkladı.

21 Mayıs ile 21 Haziran tarihleri arasında yerel olarak doğrulanmış toplam 170 vakanın olduğu eyalette, hastaların kaçının Delta varyantı ile enfekte olduğu bilinmiyor.

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