Çin asıllı Avustralyalı yazarın Çin'de tutuklanması

MELBOURNE (AA) - Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin'de tutuklanan Çin asıllı Avustralyalı yazar ve eski diplomat Dr. Yang Hıngcün'ün Avustralya'ya casusluk yaptığı suçlamalarının "tamamen asılsız" olduğunu açıkladı.

Başbakan Morrison, 7 aydan fazla bir süredir Pekin'de ulusal güvenlik şüphesiyle alıkonulan Dr. Yang Hıngcün'ün, 23 Ağustos'ta casusluk suçlamasıyla tutuklanmasıyla ilgili Avustralya Kanal 9 Televizyonu'na açıklama yaptı.

Çin'in kendi adalet sistemini uyguladığını, bunun da uygun olduğunu ancak kendilerinin de vatandaşlarının haklarını savunmaya devam edeceklerini kaydeden Morrison, "Avustralya'ya casusluk yaptığı imaları tamamen asılsızdır ve bir süredir yapmakta olduğumuz gibi vatandaşımızı korumak ve desteklemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekin'de alıkonulduğu süre içerisinde ailesi ve avukatıyla görüşmesine izin verilmediği için Dr. Hıngcün'ün sağlığından endişeli olduğunu söyleyen Başbakan Morrison, "Bu endişelerimiz birkaç defa doğrudan Dışişleri Bakanı tarafından dile getirildi ve bu endişeleri uygun şekilde dile getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.