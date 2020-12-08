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Çin aşısı Endonezya'da yüzde 97 koruma sağladı

08.12.2020 14:46 | Son Güncelleme:
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Çin aşısı Endonezya'da yüzde 97 koruma sağladı

Türkiye'nin de sipariş ettiği ve Faz 3 çalışmasına katıldığı Çin aşısının Endonezya'daki ilk sonuçları açıklandı.

Buna göre aşı yüzde 97 koruma sağlıyor.Endonezya'da Bio Farma adlı devlete bağlı ilaç kurumu, Çin'de Sinovac firması tarafından geliştirilen korona aşısının Faz 3 deneylerine bin 600 kişinin katıldığına dikkat çekerek aşının yüzde 97 koruma sağladığını duyurdu. Bio Farma'nın sözcüsü Iwan Setiawan, başkent Jakarta'da düzenlenen basın toplantısında, araştırmayı gerçekleştiren klinik ekibin bir ay içinde gelen verileri değerlendirdiğini söyledi.

Ancak sözcü, kapsamlı sonucu hâlâ beklediklerine dikkat çekerek Faz 3'ün ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.

Sinovac şirketi, Faz 1 ve 2 deneylerinde sağlıklı kişilere verilen düşük doz aşının antikor geliştirerek yüzde 97 koruma sağladığını açıklamıştı. Sinovac'ın geliştirdiği aşıyla ilgili bilim dergisi The Lancet'ta yayımlanan bir makaleye göre de aşı Covid-19 geçiren ve iyileşenlerin vücudunda üretilen antikorlara kıyasla daha az antikor üretilmesini sağlıyor. Endonezya'daki çalışmaya katılan kişiler arasında daha önce enfekte olan kişiler olup olmadığı ise bilinmiyor.

Brezilya ve Türkiye'den sonuçlar bekleniyor

CoronaVac adlı aşıyla ilgili Faz 3 çalışmasının yapıldığı bir diğer ülke de Brezilya. Araştırmaya katılan Brezilyalı tıbbi araştırma kurumu Butantan Enstitüsü de elde ettiği sonuçları 15 Aralık'ta açıklayacak. Aşının Faz 3 çalışması Türkiye'de de yürütülüyor. CoronaVac aşısından 50 milyon doz sipariş eden Türkiye'nin de sonuçları bu hafta içinde kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Çinli Sinovac şirketi, Hong Kong merkezli Sino Biopharmaceutical şirketi ile bir yatırım anlaşması imzalayarak aşı üretim kapasitesini yılda 600 milyon doza çıkartmayı hedefliyor.

Reuters/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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