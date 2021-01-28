Çin aşısı ne kadar etkili?

Peki bu aşılar ne kadar etkili ve güvenli?Dünya koronavirüsü kontrol altına almaya çalışırken, aşı konusunda uluslararası üretim ve tedarik yarışı ivme kazanmış durumda. Birçok ülkeden çeşitli ilaç şirketleri, aşı geliştirme çalışmalarını ve üretimini sürdürüyor.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de üretilen aşıları satın almayı tercih etti. Halihazırda Çin'de koronavirüse karşı üretilen üç aşıda ilerleme sağlanmış bulunuyor. Bunlar, Sinopharm, CanSino ve Türkiye'nin de sipariş ettiği Sinovac Biotech şirketlerinin ürettiği aşılar.

Söz konusu aşıların etkililik derecesine ilişkin çeşitli çalışmalar mevcut olsa da, söz konusu faz 2 ve faz 3 çalışmaların sonuçları şu ana kadar kamuoyuna pek sızmadı. Bu konudaki resmi verileri kamuoyuyla ilk paylaşan Çinli şirket, 2020 yılı sonunda Sinopharm oldu.

Çin yapımı aşılara izin çıkma süreci de belirsizliklerle dolu. Buna rağmen şu ana kadar Sinopharm ile bir milyondan fazla kişi araştırma veya acil durum izni kapsamında aşılanmış bulunuyor.