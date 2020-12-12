HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin aşısı Peru'da bir kişide tehlikeli sendroma neden oldu

Çin aşısı Peru'da bir kişide tehlikeli sendroma neden oldu

12.12.2020 18:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli şirket Sinopharm'in aşısının test edildiği Peru'da bir kişide nadir görülen Guillain Barré Sendromu tespit edilmesi üzerine aşılama şimdilik durduruldu.

Çinli şirket Sinopharm'ın geliştirdiği aşının test edildiği Peru'da bir kişinin kolunu hareket ettiremediğinin görülmesi üzerine, ülkedeki testlere güvenlik nedeniyle şimdilik ara verildiği açıklandı. Perulu yetkililer, bir kişide görülen hastalığın nadiren rastlanan nöroloji rahatsızlığı Guillain Barré Sendromu olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi. Bulaşıcı olmayan sendromda hastalar kollarını ve bacaklarını hareket ettirmekte zorlanıyor.

Benzer olaylar 1970'te de görüldü

Benzer şikayetlerin 1970'li yıllarda ABD'de de görüldüğü haber veriliyor. O zamanlar, domuz gribine karşı yapılan aşılamadan sonra yaklaşık 450 kişide Guillain Barré Sendromu görüldüğü haber veriliyor. Kısaca GBS olarak da bilinen ve nadir görülen Guillain-Barré Sendromu kol, bacak veya vücudun başka bölgelerinde karıncalanma, uyuşma veya his kaybına neden olabiliyor. Diğer yandan bu hastalığa yakalanan kişilerde uzun vadeli hasar ile felce de rastlanabiliyor.

Çin'in devlet şirketi Sinopharm'ın geliştirdiği aşının Peru'da bu hafta 12 bin kişi üzerinden denenmesi hedefleniyordu. Başarılı olması halinde Peru hükümeti, Çin aşısından 20 milyon doz satın alacağını duyurmuştu. Söz konusu miktar ile halkın üçte ikisinin koronavirüse karşı bağışıklık kazanması hedefleniyor.

Çin aşısının güvenliği şüpheli

Klasik teknik ile geliştirilen Çinli Sinopharm aşısı aşırı soğuk saklanmak zorunda değil. Bu sebepten naklinin ve saklanmasının ABD'li Pfizer ile Alman BioNTech ortaklığında üretilen aşıdan daha kolay mümkün olabildiği bildiriliyor. Ancak diğer Çinli üreticilerde de görüldüğü gibi aşının güvenilirliği ve tesirine dair hiçbir veri yayınlamadığı için etkisine şüpheli yaklaşılıyor. Söz konusu güvensizlikte, Çinli şirketlerin şimdiye kadar geliştirdiği ilaç ve malzemelerin düşük kaliteli olması ile lisansların rüşvet vererek aldığına dair iddiaların payının da büyük olduğu haber veriliyor.

Güney Amerika ülkesi Peru, nüfusa oranla koronavirüsten vefat oranının yüksek olduğu devletler arasında yer alıyor. Yaklaşık 32 milyon nüfusa sahip olan Peru'da cuma itibarı ile koronavirüs vaka sayısı toplamda 979 bin 111 olarak, vefat sayısı da 36 bin 499 olarak açıklanmıştı.

Müttefikler birbirine aşı hediye ediyor

Çin'in devlet iştiraklı şirketi Sinopharm'ın aşısını uygulamaya başlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), aşının etkisinin yüzde 86 oranında olduğunu duyurdu.

BAE'nin ayrıca Mısır'a da hediye olarak 50 bin doz Sinopharm aşısı yolladığı bildirildi. Mısır, Çin aşısına sahip olan ilk Afrika ülkesi olma özelliğine sahip.

AFP/ ETO, EC

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKarantina ayrılıklarıKarantina ayrılıkları
Seri katilin şifreli mesajı 51 yıl sonra çözüldüSeri katilin şifreli mesajı 51 yıl sonra çözüldü
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

Yatak pozu! Yastıkla kapattılar...

Yatak pozu! Yastıkla kapattılar...

Gözlerden uzak tutuyordu! İlk kez paylaştı

Gözlerden uzak tutuyordu! İlk kez paylaştı

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

Zodyak Katili'nin şifreli mesajı 51 yıl sonra çözüldü

Seri katilin şifreli mesajı 51 yıl sonra çözüldü

Ülke bu 'Noel Baba'yı konuşuyor! Çok sayıda kişiye virüs bulaştırdı

Ülke bu 'Noel Baba'yı konuşuyor! Çok sayıda kişiye virüs bulaştırdı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace itiraf etti! Türk SİHA'larını örnek gösterdi

İngiliz Bakan itiraf etti! Türk SİHA'larını örnek gösterdi

İnsan kafataslarından oluşuyor! 1400'lü yıllara dayanan kulenin yeni bölümleri ortaya çıkarıldı

İnsan kafataslarından oluşuyor! Yeni bölümleri ortaya çıkarıldı

Maske enfeksiyon riskini yüzde 45 azaltıyor

Maske koronavirüsü ne kadar engelliyor? İşte yanıtı

Avusturya Anayasa Mahkemesi'nden 'başörtüsü' kararı

Avusturya Anayasa Mahkemesi'nden 'başörtüsü' kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.