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Çin aşısında son aşamaya geçildi

13.11.2020 14:40 | Son Güncelleme:
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Koronavirüse karşı geliştirilen ve denemelerine Türkiye'de Eylül ayında başlanan Çin aşısında üçüncü faza geçildi.

İlk aşı uygulaması Akdeniz Üniversite Hastanesi'nde yapıldı.Koronavirüse yönelik Çin'e ait inaktif aşının üçüncü faz çalışmaları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde başladı. İlk aşı uygulaması, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Çin'de yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının Faz 1 ve Faz 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından Faz 3 çalışmaları kapsamında farklı ülkelerde ve Türkiye genelinde çeşitli hastanelerde aşı uygulamalarının başladığını açıkladı.

Akdeniz Üniversitesi'nde proje yürütücüsü Prof. Dr. Özge Turhan'ın koordinatörlüğünde yürütülen çalışma kapsamında aşının sağlık çalışanları başta olmak üzere katılmak isteyen gönüllülere uygulanacağını ifade eden Rektör Özkan, Faz 3 çalışmaları kapsamında 14 gün ara ile iki doz aşı uygulandığını, Faz 1 ve Faz 2'den elde edilen veriler doğrultusunda ilk ay içerisinde aşılamanın antikor gelişimi sağlayarak başarılı sonuç verdiğini kaydetti.

Özkan: Faz 3 aşıya erken ulaşımda avantaj sağlayacak

Rektör Özkan, "Faz 3 çalışması hem üretilen aşıya erken ulaşım açısından bir avantaj sağlamakta hem de bilimsel katkıları nedeni ile üretim onayı için gerekli sürecin hızlanmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda Akdeniz Üniversitesi olarak Covid-19 pandemisine karşı yürütülen aşı çalışmalarının içerisinde yer almaktan gurur ve onur duymaktayız" dedi.

Virüsü tedavi edici bir ilaç bulunamayınca tüm dünyanın umudunu aşıya bağladığını dile getiren Özkan, "Birkaç çeşit aşı var. Dünyada Faz 3 çalışmasına kadar ilerleyen birkaç firmanın aşısı gündemde. Biz de AÜ olarak Çin'in Faz 3 aşısına girmeyi uygun bulduk. Bugün ilk denemelerini yapacağız. Aşı güvenli şekilde sonuçlanır ve dünya kurtulur. Ama anladığımız kadarıyla ya korona olacağız ya aşı. İnşallah aşı ile kurtulacağız" diye konuştu.

Başhekim Terzioğlu: Gönüllülük usulüyle yapılıyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu da aşının gönüllülük usulüyle yapıldığını belirterek Faz 3 çalışmalarının sonuçlarının başarılı olması durumunda aşının ruhsatlanarak herkese yapılacağını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özge Turhan da Türkiye genelinde 23 merkezde bin doz aşıya ulaşıldığını belirterek "Ciddi bir yan etki yok, güvenli görünüyor. Hastanemize 350 aşı geldi" dedi.

Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısının Türkiye'deki denemeleri Eylül ayında Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi'nin koordinasyonunda başlamıştı.

DHA/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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