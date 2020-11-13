Çin aşısında son aşamaya geçildi

Akdeniz Üniversitesi'nde proje yürütücüsü Prof. Dr. Özge Turhan'ın koordinatörlüğünde yürütülen çalışma kapsamında aşının sağlık çalışanları başta olmak üzere katılmak isteyen gönüllülere uygulanacağını ifade eden Rektör Özkan, Faz 3 çalışmaları kapsamında 14 gün ara ile iki doz aşı uygulandığını, Faz 1 ve Faz 2'den elde edilen veriler doğrultusunda ilk ay içerisinde aşılamanın antikor gelişimi sağlayarak başarılı sonuç verdiğini kaydetti.

Özkan: Faz 3 aşıya erken ulaşımda avantaj sağlayacak

Rektör Özkan, "Faz 3 çalışması hem üretilen aşıya erken ulaşım açısından bir avantaj sağlamakta hem de bilimsel katkıları nedeni ile üretim onayı için gerekli sürecin hızlanmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda Akdeniz Üniversitesi olarak Covid-19 pandemisine karşı yürütülen aşı çalışmalarının içerisinde yer almaktan gurur ve onur duymaktayız" dedi.

Virüsü tedavi edici bir ilaç bulunamayınca tüm dünyanın umudunu aşıya bağladığını dile getiren Özkan, "Birkaç çeşit aşı var. Dünyada Faz 3 çalışmasına kadar ilerleyen birkaç firmanın aşısı gündemde. Biz de AÜ olarak Çin'in Faz 3 aşısına girmeyi uygun bulduk. Bugün ilk denemelerini yapacağız. Aşı güvenli şekilde sonuçlanır ve dünya kurtulur. Ama anladığımız kadarıyla ya korona olacağız ya aşı. İnşallah aşı ile kurtulacağız" diye konuştu.

Başhekim Terzioğlu: Gönüllülük usulüyle yapılıyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu da aşının gönüllülük usulüyle yapıldığını belirterek Faz 3 çalışmalarının sonuçlarının başarılı olması durumunda aşının ruhsatlanarak herkese yapılacağını söyledi.