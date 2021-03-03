‘’Çin Aşısının Etkinliği % 83,5’’

Hacettepe Üniversitesi’nin çalışma süresince hem plasebo kontrol grubunda hem aşı uygulanan grupta ölüme rastlanmadı. En sık görülen yan etkiler, yüzde 9,8 oranında yorgunluk, yüzde 7,6 baş ağrısı, yüzde 3,8 kas ağrısı, yüzde 2,5 ateş ve yüzde 2,4 titreme olarak gözlemlendi. Lokal yan etkilerden en sık görülen enjeksiyon yerinde ağrı ise yüzde 1,6 olarak tespit edildi.

Sağlıklı gönüllü denekler üzerinde CoronaVac’ın Corona virüsüne karşı etkinliğini ölçmeyi amaçlayan Faz-3 çalışmasından sağlanan verileri, Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova aktardı. CoronaVac aşısının etkinlik oranı Türkiye’deki çalışmada yüzde 83,5 olarak hesaplandı. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bildirildi.

Gönüllü 10 bin 216 kişi üzerinde çalışma yapıldı

“Çift kör randomize plasebo kontrollü bir klinik araştırma” olarak tanımlanan çalışmada sağlanan sonuçlarla ilgili bilgi notunda, “Gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo verilmiştir. Bu, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak grubun belirlenmesi işlemine randomizasyon adı verilmektedir. Hangi gönüllüye ne yapıldığını gönüllü ve araştırma ekibi bilmemektedir” vurgusu anımsatıldı.

Çalışma, 14 Eylül’den itibaren gerçek aşı ve plasebo kolları olmak üzere 18-59 yaş arası gönüllüler üzerinde iki ayrı grup/kol ayrımıyla gerçekleştirildi. Toplam 24 merkezde 10 bin 216 kişiye en az bir doz gerçek aşı ya da plasebo uygulaması yapıldı. Bu gönüllülerden 6 bin 648’i gerçek aşı koluna ve 3 bin 568 kişi ise plasebo koluna dahil edildi.

Çalışmaya dahil edilmiş gönüllülerden yüzde 57,8’i erkek, yüzde 42,24’ü kadın oldu. Çalışma sonunda plasebo grubundakilere bu defa gerçek aşının enjekte edilmesiyle, toplam 25 bin 937 doz aşı uygulaması yapılmış oldu.