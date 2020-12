“Çin Aşısının Koruyuculuğu Kanıtlanmadı”

“Corona atlatanlar da aşı olmalı maske tedbirine devam”

“Corona virüsüne yakalanıp atlatan kişilere de aşı olmaları öneriliyor mu?” sorusuna Doç. Dr Altındiş’in yanıtı “Eğer antikor yanıtı düşükse -- ki az semptomla geçirenlerin düşük antikor yanıtı oluşturduklarını ve bu kişilerde aşının bağışıklığı arttıracağı düşünülüyor -- ben böyle bir opsiyonum olsa aşıyı olurdum” şeklinde yanıtlıyor.

Doç. Dr. Emrah Altındiş, aşıya rağmen maske gibi tedbirlere devam edilmesi gerektiğinin altını şu sözlerle çiziyor:

“Çok kısıtlı aşılarla toplum aşılanmaya başlandı. Dolayısıyla toplumun yüzde 60-80'i tamamen aşılanana kadar biz bu virüse her an maruz kalabiliriz. Her aşılanan bireyde güçlü bir yanıt oluşmuyor. Kişinin bünyesi, bağışıklık sistemi zayıf olabilir. Farklı faktörler bunu etkileyebilir. O kişilerden biri mi miyiz, bilmiyoruz. Bu koşullarda aşı oldum diye kimse çıkartmamalı maskeyi çünkü her an maruz kalabilir. Aşılar yaygınlaşana kadar maskelere devam edeceğiz.”

“Çin aşısının koruyuculuğu konusundaki çalışma bitmedi”