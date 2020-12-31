Çin aşısının Türkiye testlerinde ara sonuçları Ocak ortasında çıkacak!

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Akova, ara sonuçları açıklamak için gönüllüler arasında 40 vaka tespit etmeleri gerektiğini ifade

ederek, "Şu anda halihazırda elimizdeki veriye güveniyoruz. Analizler devam ediyor. Şu ana kadarki gidişat Ocak ortasına kadar hedeflediğimiz sayılara ulaşacağımızı gösteriyor" dedi.

Türkiye'ye dün gelen koronavirüs aşıları 14 gün boyunca aşılara kullanım onayı verecek olan TİTCK tarafından teste tabi tutulacak. Buna göre TİTCK'nın aşılara uygulayacağı testler ile klinik deney ara sonuçları hemen hemen aynı günlerde tamamlanmış olacak.

En az binlerce denek üzerinde yapılan ve faz 3 olarak adlandırılan testler, istatistiki olarak daha emin sonuçlar verdiği bilinen en az 40 vakaya ulaşılmadan ara sonuç vermiş olarak kabul edilmiyorlar.

Nüfus genelini aşılama programında uygulanmak üzere Türkiye'nin elinde şu anda sadece Sinovac'ın ürettiği CoronaVac'ın adlı aşı bulunuyor. Aşının Türkiye'deki klinik

testleri 14 Eylül'de başladı. Bu testlerde her üç gönüllünün ikisine aşı, birine ise plasebo olarak adlandırılan koruyucu olmayan aşı yapılıyor. Testte ikinci dozdan sonraki 14. günden itibaren aşının gönüllüleri ne kadar koruduğu ölçülüyor.