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Çin Aşısının Türkiye'ye Gelişinde Gecikme

27.12.2020 21:38 | Son Güncelleme:
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Çin Aşısının Türkiye'ye Gelişinde Gecikme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin aşısı Sinovac’ın Türkiye’ye gelişinin 1-2 gün ertelendiğini belirtti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de son 24 saatte Corona virüsü nedeniyle 254 kişi yaşamını yitirdi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 19,878 oldu.

Yeni virus vakaları ise azalmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 14,205 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 147 bin 578 oldu.

Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin aşısı Sinovac’ın Türkiye’ye gelişinin 1-2 gün ertelendiğini belirtti.

Koca buna gerekçe olarak Pekin gümrüğündeki bir Corona vakasını gösterdi.

Koca bu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Türkiye 50 milyon doz Sinovac’ın CoronaVac aşısını sipariş vermis durumda. Aşının 3 milyon dozunun Pazartesi dağıtılmaya başlanması planlanıyordu.

Türkiye ayrıca 4.5 milyon doz BioNTech ve Pfizer’in geliştirdiği aşıyı da kullanacak. Türkiye’nin daha sonra 30 milyon doz aşı daha alma seçeneği de bulunuyor.

Türkiye’de haftasonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Hafta içinde de akşam 9’dan sabah 5’e kadar sokağa çıkma yasağı var.

Türkiye’de ayrıca 31 Aralık akşam 9’dan 4 Ocak sabah 5’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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