Cin 'Aşk Büyüsü' filmi 12 Temmuz'da vizyona girecek

Merve KIZILKAYA/BURSA, (DHA)- YÖNETMENLİĞİNİ Battal Karslıoğlu, yapımcılığını ise Ali Ertem'in üstlendiği çekimleri Bursa'da yapılan Cin 'Aşk Büyüsü' isimli korku filmi, 12 Temmuz'da vizyona girecek.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ile Gürsu ilçelerinde çekimleri yapılan, yönetmenliğini Battal Karslıoğlu, yapımcılığını ise Ali Ertem'in üstlendiği Cin 'Aşk Büyüsü' filmi, vizyona girmek için gün sayıyor. Sevdiği kadını elde etmek için aşk büyüsü yapan genç bir adamın hikayesini anlatan filmin çekimleri, 1 ay sürdü. Oyuncu kadrosunda Soner Türker, Derya İpek, Murat Deniz, Ebru Şahin, Zeynep Yılmaz ve Kahraman Sivri gibi isimlerin bulunduğu film, 12 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.

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