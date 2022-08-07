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Çin askeri tatbikatlarına devam ediyor! Tarih verip duyurdular: Gemi trafiğine kapatılacak

07.08.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrasında başladığı tatbikatlarına devam ediyor. Ülkenin kuzey kıyılarındaki Bohay Denizi ve Sarı Deniz'in güneyinde gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlara başlanacağı belirtildi. Askeri tatbikatlar nedeniyle söz konusu bölgelerin gemi trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Çin askeri tatbikatlarına devam ediyor! Tarih verip duyurdular: Gemi trafiğine kapatılacak

ABD'den Tayvan'a yönelik ziyaret sonrası bölgede tansiyon düşmüyor. Çin başlattığı askeri tatbikatlarına devam ediyor. Bohay Denizi ve Sarı Deniz'in güneyinde gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlara başlanacağı bildirildi. Askeri tatbikatlar nedeniyle söz konusu bölgelerin gemi trafiğine kapatılacağı belirtildi.

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PEKİN YÖNETİMİNDEN YENİ TATBİKATLAR

Deniz Güvenliği İdaresinden yapılan açıklamada, başkent Pekin'in yakınlarındaki Bohay Denizi'nde 8 Ağustos ve 8 Eylül arasında, Sarı Deniz'in güneyinde ise 7-15 Ağustos'ta yürütülecek askeri tatbikatlar nedeniyle söz konusu bölgelerin gemi trafiğine kapatılacağı belirtildi.

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TÜM BÖLGEDEKİ GEMİ TRAFİĞİNİ KISITLAYACAK

Pekin'in yaklaşık 300 kilometre güney doğusundaki Bohay Denizi, kuzeyinde Liaodong ve güneyinde Ciadong yarımadalarının sınırladığı, Sarı Deniz Körfezi'ndeki bir iç deniz konumunda bulunuyor. Sarı Deniz'in güneyinde de ayrı bir tatbikatın başlayacak olması tüm bölgedeki gemi trafiğini fiili olarak kısıtlayacak.

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Çin ordusu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen haftaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki altı bölgede gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlara başlamıştı. Bugün öğle saatlerine kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu. Tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler, gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Çin Tayvan
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