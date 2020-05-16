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  4. Çin aşkı simgeleyen ‘kalp şeklinde’ madeni para bastı

Çin aşkı simgeleyen ‘kalp şeklinde’ madeni para bastı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2020 15:30 | Son Güncelleme

Çin Merkez Bankası, 20 Mayıs sebebiyle, ‘aşk ve sevgi’ simgeleyen madeni hatıra para bastı. Kalp şeklindeki madeni paraların üzerinde ise gelin duvağı giymiş kadın ve orkideler bulunuyor. Çin motiflerinin de bulunduğu madeni kalp paralar, sınırlı sayıda basıldı.

Çin Merkez Bankası, 20 Mayıs sebebiyle, ‘aşk ve sevgi’ simgeleyen madeni hatıra para bastı. Kalp şeklindeki madeni paraların üzerinde ise gelin duvağı giymiş kadın ve orkideler bulunuyor. Çin motiflerinin de bulunduğu madeni kalp paralar, sınırlı sayıda basıldı.

Çin’de Mayıs ayının 20’si, rakamlarla ‘5/20’ şeklinde yer alması sebebiyle, 520 sayısının Çin’de ‘Seni Seviyorum’ kelimesini simgelediği açıklandı. Bu sebeple Çin Merkez Bankası kalp şeklinde madeni hatıra paraları bastı. Hatıra paraların üzerinde duvaklı gelin, orkideler ve Çin kültürüne ait sevgi ile aşkı simgeleyen motifler bulunuyor.

(DHA)

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