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"Çin asla dış baskıya teslim olmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 13:58 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı: - "(ABD'nin 200 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına uygulanan gümrük tarifesini yüzde 25'e çıkarması) Birçok defa gümrük tarifelerini artırmanın hiçbir sorunu çözmeyeceğini söyledik" - "Çin asla dış baskıya teslim olmayacak"

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 200 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına uygulanan gümrük tarifesini yüzde 25'e çıkarmasına yönelik kararına ilişkin, "Çin asla dış baskıya teslim olmayacak." dedi.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, söz konusu tarifelerin artışına ilişkin, "Birçok defa gümrük tarifelerini artırmanın hiçbir sorunu çözmeyeceğini söyledik. Çin asla dış baskıya teslim olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin kendi yasal çıkarlarını korumak için kararlılığının ve kabiliyetinin bulunduğunun altını çizen Gıng, ABD'nin, Çin ile orta yolda buluşmasını ve karşılıklı saygı, eşitlik temelinde makul endişelerini çözmesini umduklarını belirtti.

Sözcü Gıng, ABD ile karşılıklı çıkarlara uygun bir anlaşmaya ulaşmak için çaba harcanması çağrısında bulunarak, bunun iki tarafın çıkarlarına ve uluslararası toplumun beklentisine uygun olduğunu ifade etti.

ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşı" bir yılı geride bıraktı. "Ticaret savaşı" müzakerelerinin son toplantısına katılmak üzere geçen hafta perşembe günü ABD'ye giden Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, müzakerelerden eli boş dönmüştü. Çinli ve ABD’li heyetlerin iki gün boyunca yürüttüğü müzakerelerden sonuç alınamamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı cuma günü 200 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına uygulanan tarifenin yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkmasına tepki göstererek, “Bundan derin üzüntü duyuyoruz. Gerekli karşı önlemleri almak zorunda kalacağız.” açıklamasını yapmıştı.

Çin'in yapacağını bildirdiği misillemenin büyüklüğü ve kapsamı bilinmiyor.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, müzakereleri “samimi ve yapıcı” olarak değerlendirirken, “Bu arada, ABD gelecekteki müzakerelere bağlı olarak uyguladığı yaptırımları kaldırabilir, belki de hiç kaldırmaz." ifadelerini kullanarak, yaptırımların gelecekte de sürebileceği sinyalini vermişti.

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ABD çin gümrük tarifeleri ticaret müzakereleri

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