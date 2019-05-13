PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 200 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına uygulanan gümrük tarifesini yüzde 25'e çıkarmasına yönelik kararına ilişkin, "Çin asla dış baskıya teslim olmayacak." dedi.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, söz konusu tarifelerin artışına ilişkin, "Birçok defa gümrük tarifelerini artırmanın hiçbir sorunu çözmeyeceğini söyledik. Çin asla dış baskıya teslim olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin kendi yasal çıkarlarını korumak için kararlılığının ve kabiliyetinin bulunduğunun altını çizen Gıng, ABD'nin, Çin ile orta yolda buluşmasını ve karşılıklı saygı, eşitlik temelinde makul endişelerini çözmesini umduklarını belirtti.

Sözcü Gıng, ABD ile karşılıklı çıkarlara uygun bir anlaşmaya ulaşmak için çaba harcanması çağrısında bulunarak, bunun iki tarafın çıkarlarına ve uluslararası toplumun beklentisine uygun olduğunu ifade etti.

ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşı" bir yılı geride bıraktı. "Ticaret savaşı" müzakerelerinin son toplantısına katılmak üzere geçen hafta perşembe günü ABD'ye giden Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, müzakerelerden eli boş dönmüştü. Çinli ve ABD’li heyetlerin iki gün boyunca yürüttüğü müzakerelerden sonuç alınamamıştı.