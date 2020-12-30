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Çin Aslanı (Chow Chow) özellikleri nelerdir? Yavru Çov-Çov bakımı nasıl yapılır?

30.12.2020 17:14 | Son Güncelleme:
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Çin Aslanı (Chow Chow) özellikleri nelerdir? Yavru Çov-Çov bakımı nasıl yapılır?

Çin Aslanı köpek cinsi olarak bilinen köpekler çov-çov ya da aslan köpeği şeklinde adlandırılır. Tüyleri ve sevimli suratları ile dikkat çeken bu cins hakkında bilinmesi gereken her şey burada!

Benzersiz görünüşü ve karakteristik özellikleri ile dikkat çeken Çin aslanı, avlanma ve bekçilik gibi görevleri layıkıyla yerine getiren ender türlerden biridir. Anavatanı Çin olan bu tür, uslu ve çok ses çıkarmayan köpeklerden biri olarak tanınır. Cins yapısı itibariyle bedeninde normalden fazla kas kütlesi bulunduğundan, nispeten kilolu bir köpek cinsidir.

Çov-Çov Köpeklerinin Kökeni Neresidir?

Çin Aslanı köpekleri olarak da tanınan Çov-Çov’ların kökeni Çin’dir. Bu cinsin, çok eski zamanlara dayanan bir geçmişi vardır. Milattan önceki yıllarda eski Çin’deki pek çok heykel ve sütunlarda bu köpek cinsinin siluetlerini görmek mümkündür. Bu da oldukça köklü bir geçmişten beri bu köpeklerin var olduğu gerçeğini ortaya koyar.

Çin’deki bazı mimari eserlerde Çin Aslanı köpeği ile beraber Foo köpekleri de yer almaktadır. Öncelik Çin’de olsa da sonrasında İngiltere’de de bu köpeklerin yetiştirildiği bilinir. Bunun ilginç bir sebebi vardır. İngiltere kraliçesi Victoria, 19. yüzyılda bir Çin aslanı sahiplenir ve daha sonra bu cinsin giderek popülerliği yaygın hale gelir. Çin Aslanı köpeklerinin anavatanı Çin olsa da özellikle 1850’li yıllardan sonra tüm dünyanın adını tanındığı ve pek çok ülkede yetiştirildiği bilinir.

Çin Aslanı Köpeklerinin Özellikleri Nelerdir?

Çin Aslanı köpek özellikleri arasında en çok dikkati çeken şey, bu köpek cinsinin son derece güçlü yapıda olmasıdır. Görünüş itibariyle sevimli ve küçük bir köpek olsalar bile oldukça dayanıklı ve kuvvetlidirler. Uzun ve çift katmanlı yağ tabakası bulunan köpeklerin soğuk havalara karşı da oldukça dirençli olduğu bilinir. Genelde soğuk havayı seven Çin Aslanları yaz aylarından pek haz etmeyen köpeklerdir.

Karakteristik özellikleri bakımından ise oldukça inatçı olmalarıyla tanınır. Genellikle sahibinin istediği herhangi bir şeyi yapmamakta direnebilir. Özellikle yaz aylarında sıcak havadan hoşlanmayan Çin Aslanları, dışarıya çıkma konusunda da sahibini zor duruma sokabilir ve dışarı gezmelerine direnebilir. Ancak sevecen bir yapıları vardır. Örneğin, çocuklar ile çok iyi anlaşırlar. Eğitime açık olan bu köpekler, tıpkı Golden cinsi köpekler gibi çocuk bakımında yardımcı bile olabilirler.
Çin Aslanı köpekler, bekçilik eğitimi konusunda eğitilirse koruma görevi de üstlenirler. Çünkü bu köpeklerin, herhangi şüphe içeren bir durum ile karşılaştıklarında havlama özellikleri vardır. Oldukça zeki olan bu hayvanlar, dünya üzerindeki en zeki 10 köpek cinsinden biri olarak tescillenmiştir. Akılları ve sezgileri, doğru eğitim ile de buluşunca oldukça faydalı olan bir sürece dönüşür.

Çin Aslanı köpeklerinin karakter özellikleri konusunda en yaygın olarak bilinen konu ise sadık olmalarıdır. Sahibine ve ailesine çok bağlıdır. Uzun süre sahibini görmezse, tedirgin olur ve hatta depresyona bile girebilir. Aile içerisinde bulunan bir üyeye daha çok bağlıdır ve genelde zamanını onunla geçirir. Duygusal olan Çin Aslanları, genellikle sakin bir yapıdadır. Kucağa alınmayı sevmezler, tasmadan hoşlanmazlar ve farklı tür köpekler ile karşılaştıkları zaman saldırgan olabilirler.

Çin Aslanı Köpeklerinin Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Çin Aslanı köpek beyaz, açık sarı ve krem rengi renklerine sahip olabilir. Bunların yanı sıra çok fazla rastlanmasa da siyah renkte de olabilir. Mavi ve kızıl da yine nadir rastlanan Çin Aslanı köpeklerinin değişken renkleri arasında yer alır. Kiloları cinsiyetlerine göre farklılık gösterir. Erkekte 33 kiloya kadar ulaşabilen Çin Aslanlarının dişilerinin kilosu ise maksimum 27 kg’dir.

Bunlara ek olarak, boyları dişilerde 50 cm, erkeklerde ise 56 cm’ye kadar ulaşabilir. Çin Aslanları ile alakalı en ilginç bilgi ise dillerinin mavi renkte olmasıdır. Genetik mutasyondan dolayı ortaya çıkan bu durum Çin Aslanlarını, diğer köpeklerden ayıran temel özellikler arasındadır.

Yavru Çov-Çov Köpek Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Çin Aslanı köpek yavru bakımı konusunda sahibini çok zorlayan bir tür değildir. Haftada bir ya da iki kez yıkamak yeterli olur. Yıkama işlemlerinden sonra, tüyleri sık dişleri olan bir tarak ile taranmalıdır. Tüyleri uzun olduğu için mevsim geçişlerinde yoğun dökülmeler meydana gelebilir.

Parazit oluşumunu engellemek ve yavru köpeklerin rahatlamasını sağlamak için haftalık bakım yapılması oldukça önemlidir. Çünkü gün içerisinde farklı pek çok sebepten dolayı uzun olan tüyleri çeşitli maddeleri toplayıcı özellik sunabilir. Bu tür rahatsızlıklarının önüne geçmek ve en önemlisi de yavruları rahatlatmak için muhakkak haftalık bakım rutini oluşturulması gerekir.

Çin Aslanları günde yaklaşık 8 ila 10 saat arasında uykuda kalırlar. İlgi ve sevgiyi seven olan bu köpek yavruları, oldukça duygusal bir tabiata sahiptir. Bununla beraber sürekli oyun oynamaktan da hoşlanmazlar. Yapıları gereği oldukça sakin bir çizgileri vardır.

Anlaşması kolay olan Çin Aslanları, uzun zamanlardan beri dünya üzerinde gözde köpekler arasında yer alır. Özellikle küçük ve sevimli olmaları, insanların gözünde onları daha sevecen kılar. Her canlı gibi Çin Aslanları da kendisine değer veren bir sahiple yaşamayı hak eder. Sevgi dolu bir ortamda yetiştirilen bir Çin Aslanı köpeği, sadık ve sevecen bir yapıda olacağı için sahibine ömür boyu dost olabilir.

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