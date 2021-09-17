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Çin, Asya-Pasifik'te kendisine karşı oluşturulan ticaret anlaşmasına katılmak için başvuru yaptı

17.09.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın AUKUS Paktı'nı imzalamasından bir gün sonra, Asya-Pasifik bölgesindeki kapsamlı bir ticaret anlaşmasına dahil olmak için başvuruda bulundu. Pekin yönetiminin başvuruda bulunduğu Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması, ABD öncülüğünde hazırlanmıştı.

Çin, Asya-Pasifik'te kendisine karşı oluşturulan ticaret anlaşmasına katılmak için başvuru yaptı

Çin, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın AUKUS Paktı'nı imzalamasından bir gün sonra, Asya-Pasifik bölgesindeki kapsamlı bir ticaret anlaşmasına katılmak için başvuruda bulundu.

Pekin yönetiminin başvuruda bulunduğu Trans Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşması'nın (CPTPP), kökeni Barack Obama döneminde ABD'nin inisiyatifi olan Trans-Pasifik Ortaklığı (TTP) kavramına dayanıyordu.

2018'de Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, Brunei, Şili, Malezya, Meksika, Peru, Singapur ve Vietnam tarafından imzalanan anlaşma, Çin'in bölgedeki nüfuzunu dengelemeyi hedefliyordu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini müzakerelerden çekmişti.

Bu gelişme sonrası anlaşmaya taraf ülkeler arasında anlaşma imzalanması ve serbest ticaret bölgesi oluşturulmasına dair müzakereleri Japonya yürütmeye başlamıştı

Çin ise İngiltere'nin ardından bu anlaşmanın kuruluşunda yer almayıp sonradan başvuru yapan ikinci ülke oldu.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, başvuru için gerekli mektubun Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Damien O'Connor'a gönderildiğini, ardından da iki bakanın sonraki adımlar için bir telefon konuşması gerçekleştirdiğini açıkladı.

Tüm üyelerin onayı gerekiyor

Çin, Kasım ayında 14 ülkeyle birlikte Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) adlı başka bir serbest ticaret anlaşmasına dahil olmuştu.

Güney Kore, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın da dahil olduğu anlaşmayla, dünyanın en büyük ticaret bloğu oluşturulmuştu.

Öte yandan Pekin'in başvurusu, Trans-Pasifik Ortaklığı üyeliğin gerçekleşmesinin garantisi değil.

Çin'in üyeliğinin kabul edilmesi için 11 üye ülkenin de onayı gerekiyor.

Pekin'in bölge ülkeleriyle yaşadığı sınır sorunları ve şirketlerine verdiği sübvansiyonlar bunu zorlaştırabilir.

Trans-Pasifik Ortaklığı, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'a kıyasla daha derin bir ticaret anlaşması.

Financial Times gazetesi, Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'nda gümrüklerin daha düşük ve sermaye akışının daha rahat olduğunu yazdı.

Dün de İngiltere, ABD ve Avustralya Çin'in bölgedeki etkisini kısıtlamayı hedefleyen ve Avustralya'ya nükleer denizaltı transferini de içeren kapsamlı bir güvenlik anlaşması imzalamıştı.

Çin, AUKUS Paktı'nı "son derece sorumsuzca ve dar görüşlü bir anlaşma" olarak nitelendirmiş ve imzacı ülkelere büyük tepki göstermişti.

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