Çin Ay'dan Dünyaya Örnekler Getirecek

Çin bu hafta aya insansız bir uzay aracı göndererek ay yüzeyinden örnekler alarak dünyaya getirecek. Bu 1970 yılından bu yana Ay’dan dünyaya örnek getirilmesi amaçlı ilk uzay görevi olacak.

Antik Çin’de ay tanrısı olduğuna inanılan Chang’e-5 adı verilen uzay aracı, ay yüzeyinden parçalar toplayarak dünyaya getirecek. Uzmanlar bu şekilde Ay’ın oluşumuve yapısına dair daha fazla bilgi edinmeye çalışacaklar.

Bu deneme aynı zamanda Çin’in uzaydaki kabiliyetlerini test edebilmesi adına da önemli bir görev olacak. Görevin başarılı olması halinde Çin, Ay’dan parça alarak dünyaya getirebilen Amerika ve Rusya’nın ardından üçüncü ülke olacak.

Çin’in göndereceği uzay aracı ay yörüngesine girdikten sonra yüzeye inmek üzere bir çift aracı serbest bırakacak. Yüzeye ulaşan araç parça topladıktan sonra Ay yüzeyinden kalkış yapacak ve yörüngedeki uzay aracına kenetlenecek. Uzay aracı da toplanan materyalleri dünyaya ulaştıracak.

Çin, Ay yüzeyine ilk olarak 2013 yılında iniş gerçekleştirmişti. 2019 yılının Ocak ayında da Chang’e-4 uzay aracı ayın karanlık tarafına inmişti.

Çin, 2030 yılına kadar Mars’tan da örnekler alıp dünyaya getirmeyi planlıyor. Temmuz ayında Çin, insansız bir uzay aracını Mars’a yolladı.

