‘Çin Azınlıklara Kötü Muamele Konusunda Adım Atmıyor’

Brownback’in açıklamalarına Çin’den yanıt gecikmedi. Çin’de Müslüman Uygurlar’ın yaşadığı Şincan eyaleti yetkilileri, Müslüman azınlığın tutulduğu esir kamplarının zaman içinde ortadan kalkacağını söyledi. Şincan Valisi Shohrat Zakir, Çinli yetkililerin daha önce varlığını reddettiği bu kamplar için “mesleki eğitim kampı” tanımlamasını yaptı ve kampların toplumun ihtiyacı kalmadıkça azalarak ortadan kalkacağını belirtti.

Brownback Lee’nin sağlık durumunun 2017’den bu yana kötü gittiğini belirterek Çin hükümetine aktivistin serbest bırakılması çağrısı da yaptı.

Brownback Tayvan’a yaptığı üç günlük ziyarette Çin’de cezaevinde olan demokrasi yanlısı Tayvanlı aktivist Lee Ming-Che’nin karısı Lee Ching-yu ile bir araya geldi.

Brownback, Uygurlar’ın yaşadığı Şincan eyaletindeki durumu “Çok trajik ve korkunç” olarak değerlendirdi.

ABD’nin uluslararası inanç özgürlüğü büyükelçisi Sam Brownback Çin’i Uygur, Kazak ve diğer azınlık grupların esir kamplarında tutulmasıyla ilgili kaygıları gidermek için adım atmamakla suçladı.

BM ve ABD, kamplarda çoğu Uygur ve Kazak yaklaşık 1 milyon kişinin kaldığını tahmin ediyor. Zakir, kamplarda kalanları “öğrenciler” olarak nitelendirdi ve bu sayının 1 milyondan çok az olduğunu söyleyerek kamplardaki kötü koşullarla ilgili haberlerin fabrikasyon olduğunu öne sürdü.

Zakir kampların belli bir inancı hedef almadığını belirtti, ancak kamplarda dini faaliyetlerin yasak olduğunu da sözlerine ekledi.

Zakir “İnanç özgürlüğünü kesinlikle güvence altına alıyoruz. Müslüman öğrencilere istemeleri halinde helal yemek de veriyoruz” dedi.

Ancak kamplardan çıkan eski tutuklular içeridekilerin çoğunun Müslüman olduğunu söylüyor.

