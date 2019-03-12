HABER

‘Çin Azınlıklara Kötü Muamele Konusunda Adım Atmıyor’

12.03.2019 20:05 | Son Güncelleme

ABD’nin uluslararası inanç özgürlüğü büyükelçisi Sam Brownback Çin’i Uygur, Kazak ve diğer azınlık grupların esir kamplarında tutulmasıyla ilgili kaygıları gidermek için adım atmamakla suçladı

‘Çin Azınlıklara Kötü Muamele Konusunda Adım Atmıyor’

ABD’nin uluslararası inanç özgürlüğü büyükelçisi Sam Brownback Çin’i Uygur, Kazak ve diğer azınlık grupların esir kamplarında tutulmasıyla ilgili kaygıları gidermek için adım atmamakla suçladı.

Brownback, Uygurlar’ın yaşadığı Şincan eyaletindeki durumu “Çok trajik ve korkunç” olarak değerlendirdi.

Brownback Tayvan’a yaptığı üç günlük ziyarette Çin’de cezaevinde olan demokrasi yanlısı Tayvanlı aktivist Lee Ming-Che’nin karısı Lee Ching-yu ile bir araya geldi.

Brownback Lee’nin sağlık durumunun 2017’den bu yana kötü gittiğini belirterek Çin hükümetine aktivistin serbest bırakılması çağrısı da yaptı.

Brownback’in açıklamalarına Çin’den yanıt gecikmedi. Çin’de Müslüman Uygurlar’ın yaşadığı Şincan eyaleti yetkilileri, Müslüman azınlığın tutulduğu esir kamplarının zaman içinde ortadan kalkacağını söyledi. Şincan Valisi Shohrat Zakir, Çinli yetkililerin daha önce varlığını reddettiği bu kamplar için “mesleki eğitim kampı” tanımlamasını yaptı ve kampların toplumun ihtiyacı kalmadıkça azalarak ortadan kalkacağını belirtti.

BM ve ABD, kamplarda çoğu Uygur ve Kazak yaklaşık 1 milyon kişinin kaldığını tahmin ediyor. Zakir, kamplarda kalanları “öğrenciler” olarak nitelendirdi ve bu sayının 1 milyondan çok az olduğunu söyleyerek kamplardaki kötü koşullarla ilgili haberlerin fabrikasyon olduğunu öne sürdü.

Zakir kampların belli bir inancı hedef almadığını belirtti, ancak kamplarda dini faaliyetlerin yasak olduğunu da sözlerine ekledi.

Zakir “İnanç özgürlüğünü kesinlikle güvence altına alıyoruz. Müslüman öğrencilere istemeleri halinde helal yemek de veriyoruz” dedi.

Ancak kamplardan çıkan eski tutuklular içeridekilerin çoğunun Müslüman olduğunu söylüyor.

PARTNER 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi... 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi...
ABD’de Siyasi Takvim Trump’ı Azledilmekten KurtarabilirABD’de Siyasi Takvim Trump’ı Azledilmekten Kurtarabilir
Le Pen’in dokunulmazlığı kaldırıldıLe Pen’in dokunulmazlığı kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

IŞİD'den kan donduran vahşet!

IŞİD'den kan donduran vahşet!

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail'e sert tepki

Prestijli gazete İstanbul Boğazı'nı 'nehir' yaptı

Prestijli gazete İstanbul Boğazı'nı 'nehir' yaptı

İsrail polisinden Mescid-i Aksa imamlarına saldırı

İsrail polisinden Mescid-i Aksa imamlarına saldırı

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları açıldı

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları açıldı

Bacak arasından akan kanlar içinde sokakta bulundu

Bacak arasından akan kanlar içinde sokakta bulundu

Brezilya'nın en güzeli o seçildi!

İşte Brezilya'nın en güzel kızı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.