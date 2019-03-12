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Çin Başbakan Yardımcısı Liu, ABD'li Bakan Mnuchin ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 06:17 | Son Güncelleme

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinde kilit öneme sahip konular ele alındı

PEKİN (AA) - Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Robert Lighthizer ile telefonda görüştü.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Merkezi Maliye ve Ekonomi Liderlik Grubu Ofisi Direktörü ve Başbakan Yardımcısı Liu Hı, Mnuchin ve Lighthizer ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, ekonomik ve ticari müzakerelerin metninde, kilit öneme sahip konuları görüşen taraflar, çalışma planlarının gelecek adımını belirledi.

Başbakan Yardımcısı Liu, Pekin hükümetinin “baş müzakerecisi” olarak Çin-ABD ticaret görüşmelerini yürütüyor.

Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Vang Şouvın, hafta sonu yaptığı açıklamada, iki tarafın liderleri tarafından belirlenen bir yönde ve ilkelerde bir anlaşmaya ulaşmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade etmiş, bu çerçevede müzakerelerin adil ve eşit olması gerektiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Çin'le anlaşma yapma konusunda emin olduklarını ifade etmiş, ancak bunun, ABD’nin yararına olmaması durumunda gerçekleşmeyeceğini dile getirmişti.

Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen yıl 1 Aralık'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmiş, ülkeleri arasında bir süredir devam eden "ticaret savaşının" yeni tarifelerle büyümesini önleyecek, 90 günlük "ateşkes" üzerinde mutabık kalmıştı.

Ateşkes bağlamında Çin ve ABD’den üst düzey heyetler, Pekin’de 7-9 Ocak'ta ticari müzakereler için bir araya gelmiş, önce iki gün olarak planlanan, daha sonra bir gün uzatılan müzakereler sonrasında herhangi bir sonuç alınamamıştı.

İki tarafın geçen ay yürüttüğü müzakerelerin Pekin hattında "prensipte fikir birliği"ne varılmış, Washington tarafında ise "Çin’e uygulanacak ilave tarifelerin geciktirilmesi" kararı çıkmıştı.

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