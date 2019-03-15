Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin ve ABD ekonomilerinin uzun yıllardır birbiriyle iç içe olduğunu, birbirinden kopmalarının ne gerçekçi ne de mümkün olduğunu söyledi.

Çin Başbakanı Li Keqiang, başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda düzenlenen yıllık meclis toplantılarının kapanışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın toplantısında, Çin’in bu yıl için belirlediği yüzde 6-6,5 arasında büyüme hedefinin 2018’deki yüzde 6,6 büyüme ile uyumlu olduğuna işaret eden Başbakan Li, "Çin ekonomisinin istikrarlı büyümesini korumak başlı başına önemli bir ilerleme" ifadesini kullandı.

"Parasal genişlemeye gitmeyeceğiz"

Li, olası belirsizlikler karşısında munzam karşılık oranları ya da faizlere müdahale gibi enstrümanlara başvurabilecekleri bilgisini de verdi. Li, "Parasal genişlemeye gitmeyeceğiz, ancak reel ekonomiye etkili destekler sağlamaya çalışacağız" dedi. Li, meclis toplantısı esnasında onaylanan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun daha çok yabancı yatırımcı çekmeyi ve yabancı yatırımcıların meşru haklarını korumayı hedeflediğini dile getirdi.

Çin meclisinin onayladığı yasa, 1 Ocak 2020 itibarı ile yürürlüğe girecek. Yasayla Pekin yönetiminin Washington’un zorunlu teknoloji transferi ve piyasaya giriş kısıtlamaları gibi konulardaki eleştirilerine yanıt vermeyi hedeflediği belirtiliyor.

Ülkedeki iş ortamının geliştirilerek piyasaya canlılık katılacağının da altını çizen Li Keqiang, "Hükümetin reformları sayesinde iş ortamı son yıllarda çarpıcı bir gelişme kaydetmiş olsa da bu piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı" diye konuştu.