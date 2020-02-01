HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çin Başbakanı Li'den AB'ye "tıbbi malzeme temininde kolaylık sağlaması" çağrısı

Çin Başbakanı Li'den AB'ye "tıbbi malzeme temininde kolaylık sağlaması" çağrısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.02.2020 12:54 | Son Güncelleme

Çin Başbakanı Li'den AB'ye "tıbbi malzeme temininde kolaylık sağlaması" çağrısı

PEKİN (AA) - Çin Başbakanı Li Kıçiang, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla mücadele ettiklerini belirterek, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine tıbbi malzemelerin temininde kolaylık göstermelerini istedi.

Çin Devlet Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Li, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesindeki 2019-nCoV salgınıyla mücadele konusunu ele aldı.

Ülkesinde 2019-nCoV salgınıyla mücadeleye, Çin halkının hayatlarının normale dönmesine odaklandıklarını belirten Li, "Mevcut durumda sağlık personellerimizin en ön safta salgınla mücadelesinde ihtiyaç duydukları tıbbi malzemeleri tüm gücümüzle sağlıyoruz. AB'nin de Çin'in AB üye ülkelerinden ticari kanallarla acil tıbbi malzemelerinin tedariki konusunda kolaylık sağlamasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Li, AB ülkeleri dahil uluslararası toplumun iş birliğini artırmasını beklediklerini kaydetti.

Von der Leyen de AB'nin Çin'in salgınla mücadelede aldığı önlemlerin farkında olduğunu ve çok önemsediğini vurgulayarak, mümkün olan tüm kaynakları Çin hükümetine sağlayacaklarını, AB'ye üye ülkelerin de Çin'e tıbbi malzeme sağlanması konusunda kolaylık göstermesini koordine edeceklerini kaydetti.

Başbakan Li, ülkede 20 Ocak'tan itibaren hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde kurulan ve ülkedeki en üst mekanizma olarak faaliyet gösteren "Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu"nun liderliğini yürütüyor.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya ve Nepal, Hindistan, Sri Lanka da ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla ABD, Kanada, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Finlandiya'ya sıçramıştı.

Bu sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 259'a, virüs bulaşan kişi sayısı 11 bin 791'e yükseldi.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Ölü sayısı korkunç boyutta!Ölü sayısı korkunç boyutta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019-nCoV AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Çin Başbakanı Li Kıçiang

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bunu yaptıranlar dikkat! Öyle bir hastalığı yol açıyormuş ki...

Bunu yaptıranlar dikkat! Öyle bir hastalığı yol açıyormuş ki...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler!

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs (coronavirus) nedeniyle ölenlerin sayısı yükseliyor

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Koronavirüs aşısı için tarih verildi: 20 aylık bir süre içerisinde tamamlanacak

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Dünya Sağlık Örgütü: Çin ile sınırlarınızı kapatmayın

Dünya Sağlık Örgütü: Çin ile sınırlarınızı kapatmayın

Yeni corona virüsü ile ilgili merak edilen 9 soru - 9 cevap

Yeni corona virüsü ile ilgili merak edilen 9 soru - 9 cevap

Sülük tedavisinde korona virüsü riski!

Korona virüsü tehdidi! Bunu sakın yaptırmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.