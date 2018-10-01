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ÇİN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE ARBEDE

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 15:13 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Enver ALAS -  İbrahim MAŞE / İSTANBUL,DHA Doğu Türkistanlılar, Çin'in Doğu Türkistan'ı işgalinin 69.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,DHA
Doğu Türkistanlılar, Çin'in Doğu Türkistan'ı işgalinin 69. yıl dönümü dolayısıyla Sarıyer'deki Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Basın açıklamasının ardından polis bariyerlerini aşmak isteyenler kısa süreli arbedeye neden oldu.
Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği'ne bağlı, aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 2 bin kişi, saat 12.00'da Tarabya Sahilden Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na doğru yürüyüşe geçti. Polis, başkonsolosluğun bulunduğu Çoban Çeşme Sokağı'nı bariyerlerle kapatırken, yoğun güvenlik önlemi aldı. Uygur Türkleri, Çin aleyhine de sık sık slogan attı.
Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği adına bir basın açıklaması yapan Hidayet Oğuzhan, 1 Ekim 1949'un Doğu Türkistanlılar'ın, Çin Devleti tarafından öz vatanlarında esaret altında yaşamak zorunda bırakıldıkları kara tarihin başlangıcı olduğunu söyledi.
Oğuzhan, "Doğu Türkistan'da yaşananları yakınen takip ediyoruz. Çin devleti başta olmak üzere ülkemizdeki iş birlikçilerini de buradan uyarıyoruz. Yapılan insanlık dışı devlet terörüne derhal son verilmelidir" diye konuştu.

ARBEDE YAŞANDI
Basın açıklamasının ardından gruptan bazı kişilerin başkonsolosluğa yürümek istemesi gerginlik yarattı. Bariyerlerini aşmak isteyenler arbedeye neden oldu. Bazı çocuklar ezilme tehlikesi atlatırken polisin eylemcileri uzaklaştırdı

Görüntü Dökümü
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-Grubun Çin Başkonsolosluğu'na yürüyüşü
-Slogan atılması
-Grubun açtığı pankartlar
-Polisin önlemleri
-polis bariyerleri
-Basın açıklaması
-Hidayet Oğuzhan'ın konuşması
-Konsolosluğa yürümek isteyenlerin yaşattığı arbede
-Ezilme tehlikesi atlatan çocuklar
-Genel ve detaylar

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